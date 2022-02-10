Сибиряков осудили за хищение 311 млн рублей у немецкого концерна

Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор по делу о хищении 311 миллионов рублей у немецкого концерна Becker Mining Systems, поставляющего оборудование для горнодобывающей отрасли по всему миру.

Следствие установило, что схему увода денег, которые концерн выделял на развитие бизнеса в России, в 2013 году разработала гендиректор филиала в Новокузнецке. Ее сообщниками стали главный бухгалтер того же филиала и руководители еще двух фирм. С ними и заключались фиктивные договоры на оказание концерну разного рода услуг, в том числе юридических.

Однако по факту услуг никто не оказывал. Крупные суммы подельники тратили совсем на другие цели, не забывая начислять себе командировочные и премии. Свыше 125 миллионов рублей, украденных у немецкого концерна, "отмыли" с помощью различных финансовых операций.

Растрата обнаружилась в 2014 году во время аудиторской проверки. Оказалось, что махинаторы присвоили более четырех миллионов евро. На эти средства они покупали валюту, автомобили премиум-класса и недвижимость в России и за границей - в Чехии и Австрии. Когда началось следствие, сообщники попытались от некоторых объектов избавиться, выставив их на продажу. А вину они поначалу признавать отказывались, даже несмотря на неопровержимые улики.

Гендиректору и финансисту сибирского филиала концерна было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, крупной растрате и легализации средств. Двух других фигурантов обвинили в хищении чужого имущества и отмывании денег, а также в пособничестве преступлению. Следствию пришлось поработать - перелопатить огромное количество финансовых документов, провести целый ряд специализированных экспертиз.

В Центральный райсуд Новокузнецка скандальное дело в 359 томах ушло в 2017 году. К слову, защита одной из подсудимых ходатайствовала о рассмотрении его в Москве - по месту регистрации двух фигуранток. И ходатайство удовлетворили. Окончательное решение принял Верховный суд РФ.

К началу слушаний скончалась организатор криминальной схемы, в которой суду пришлось разбираться более трех лет. Концерн представил все подтверждающие документы. Так, например, сибирской экс-финансисткой Becker Mining Systems заинтересовались правоохранительные органы Австрии, заподозрив ее в отмывании денег. Поводом стала покупка гостиницы в европейской стране. Так или иначе, но вина подсудимых в хищении 311 миллионов рублей была доказана.

"Бывшего главного бухгалтера филиала немецкого концерна осудили на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, а директора юридической фирмы и еще одного подельника - на пять лет и три года соответственно, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. - Всех взяли под стражу в зале суда. Удовлетворен и иск потерпевшей стороны о взыскании суммы нанесенного ущерба".