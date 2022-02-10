Сибиряков осудили за хищение 311 млн рублей у немецкого концерна

Новости

На Украине признали проблемы с использованием турецких беспилотников 11:24
Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км 11:18
В суде подтвердили судимость педагога, которая читала детям Хармса 11:16
Правительство даст льготы производителям и владельцам электрозарядных станций 11:05
Постковидный синдром исследуют по двенадцати параметрам 11:02
Американские дальнобойщики готовят акцию протеста против вакцинации 10:51
В Москве мужчина похитил ювелирные украшения на 35 миллионов рублей 10:51
Австриец Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе на Играх 10:49
Захарова: Россия готова урегулировать ситуацию с Deutsche Welle и RT 10:48
Пожар произошел на стоянке самолетов в аэропорту "Шереметьево" 10:22
Одобрен законопроект, разрешающий Минпромторгу получать секретную информацию о производстве лекарств 10:19
Судебные приставы завели на Telegram дело о взыскании 9 млн рублей 10:14
Австрийский горнолыжник Штрольц выиграл золото Олимпиады в суперкомбинации 10:10
На российско-эстонской границе увеличено время оформления транспортных средств 09:57
Самолет А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС 09:53
Шведские хоккеисты едва не упустили победу в матче против Латвии 09:52
ФСБ: У 14-летнего лжеминера уральских школ был зарубежный куратор 09:52
Врач Тяжельников дал совет, как быстрее восстановиться после ОРВИ 09:49
Почта России обновила сервис цифровых обращений для клиентов 09:44
Врачи больницы спасли москвичу почку, вынув из нее 7-сантиметровый камень 09:36
Министр: У Ливии нет возможности увеличить экспорт газа в Европу 09:21
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала правоту Путина в Мюнхенской речи 2007 года 09:00
ФНС раскрыла, сколько денег получил бюджет с налогов на большие зарплаты 08:56
Евгений Семененко катался с болями в спине на Играх в Пекине 08:56
Американец Натан Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию 08:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 10:05
Рубрика: Происшествия

Сибиряков осудили за хищение 311 млн рублей у немецкого концерна

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 30(8678)
Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор по делу о хищении 311 миллионов рублей у немецкого концерна Becker Mining Systems, поставляющего оборудование для горнодобывающей отрасли по всему миру.
На Урале директора оборонного завода осудили за хищение 20 млн рублей

Следствие установило, что схему увода денег, которые концерн выделял на развитие бизнеса в России, в 2013 году разработала гендиректор филиала в Новокузнецке. Ее сообщниками стали главный бухгалтер того же филиала и руководители еще двух фирм. С ними и заключались фиктивные договоры на оказание концерну разного рода услуг, в том числе юридических.

Однако по факту услуг никто не оказывал. Крупные суммы подельники тратили совсем на другие цели, не забывая начислять себе командировочные и премии. Свыше 125 миллионов рублей, украденных у немецкого концерна, "отмыли" с помощью различных финансовых операций.

Растрата обнаружилась в 2014 году во время аудиторской проверки. Оказалось, что махинаторы присвоили более четырех миллионов евро. На эти средства они покупали валюту, автомобили премиум-класса и недвижимость в России и за границей - в Чехии и Австрии. Когда началось следствие, сообщники попытались от некоторых объектов избавиться, выставив их на продажу. А вину они поначалу признавать отказывались, даже несмотря на неопровержимые улики.

Гендиректору и финансисту сибирского филиала концерна было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, крупной растрате и легализации средств. Двух других фигурантов обвинили в хищении чужого имущества и отмывании денег, а также в пособничестве преступлению. Следствию пришлось поработать - перелопатить огромное количество финансовых документов, провести целый ряд специализированных экспертиз.

В Центральный райсуд Новокузнецка скандальное дело в 359 томах ушло в 2017 году. К слову, защита одной из подсудимых ходатайствовала о рассмотрении его в Москве - по месту регистрации двух фигуранток. И ходатайство удовлетворили. Окончательное решение принял Верховный суд РФ.

В Смоленске похитили конфискат на 80 миллионов рублей

К началу слушаний скончалась организатор криминальной схемы, в которой суду пришлось разбираться более трех лет. Концерн представил все подтверждающие документы. Так, например, сибирской экс-финансисткой Becker Mining Systems заинтересовались правоохранительные органы Австрии, заподозрив ее в отмывании денег. Поводом стала покупка гостиницы в европейской стране. Так или иначе, но вина подсудимых в хищении 311 миллионов рублей была доказана.

"Бывшего главного бухгалтера филиала немецкого концерна осудили на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, а директора юридической фирмы и еще одного подельника - на пять лет и три года соответственно, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. - Всех взяли под стражу в зале суда. Удовлетворен и иск потерпевшей стороны о взыскании суммы нанесенного ущерба".

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
Постпред РФ при ООН предупредил об опасности игр с гарантиями безопасности
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Как правильно распорядиться найденным на улице