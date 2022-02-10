Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий (СФНЦА) РАН вновь стал площадкой для проведения годичного межрегионального собрания руководителей НИИ сельскохозяйственного направления. Как правопреемник Сибирского отделения ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии СФНЦА РАН начал эту работу под эгидой Министерства науки и высшего образования РФ и Российской академии наук в тесном сотрудничестве с аппаратом полномочного представителя президента РФ в СФО и правительством Новосибирской области.

Подобные мероприятия не проводили в Краснообске уже тридцать лет - с того момента, как прекратила свое существование знаменитая ВАСХНИЛ. Теперь же научный центр снова собрал за одним столом руководителей полутора десятка профильных научных учреждений Урала, Сибири и Дальнего Востока, представителей региональной и федеральной власти, а также крупнейших аграрных вузов макрорегиона.

- С начала 1990-х годов центробежное ускорение в отрасли все больше давало о себе знать. Научные организации, как и все в то время, брали столько независимости, сколько могли получить. Но практика показала, что в одиночку даже крупные сельскохозяйственные НИИ теряли часть потенциала, а маленькие и вовсе работали на грани выживания. Плюс финансирование в то время, да и в начале 2000-х годов было скудным, - вспоминает директор СФНЦА РАН, доктор биологических наук Кирилл Голохваст. - Сейчас же пришло время восстанавливать во многом утраченные связи.

Теперь такие мероприятия будут проводить ежегодно, как и во времена ВАСХНИЛ, когда сельскохозяйственной науке придавали огромное значение. Первой же возможностью собраться за круглым столом воспользовались ученые институтов, расположенных от Екатеринбурга до Сахалина, от Алтая до Якутии. Разнообразие обсуждаемых тем соответствующее: перспективы сельского хозяйства в условиях Севера, внедрение интеллектуальных технологий в земледелие и животноводство, взаимодействие аграрной науки и бизнеса, преимущества различных организационных форм управления исследовательскими учреждениями, развитие лекарственного растение-водства и многое другое.

- Крайне важно, что в такое сложное время мы собрались для решения стратегических государственных задач, - отметил, открывая собрание, директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук минобрнауки РФ Вугар Багиров. - Президентом и правительством перед сельскохозяйственной наукой поставлены конкретные ориентиры в рамках стратегии НТР и доктрины продовольственной безопасности. Задачи непростые, но решаемые. Поэтому мы и собираем на таких площадках вместе представителей НИИ аграрного профиля и вузов, а также макрорегионов, чтобы обсудить план конкретных действий и начать его реализацию.

Одна из ключевых проблем, поднятых участниками собрания в Краснообске, - недостаточность финансирования. По мнению ученых, еще тридцать лет назад сельскохозяйственная наука стала получать меньше внимания государства по сравнению с другими фундаментальными направлениями. Сейчас заметна тенденция к увеличению объема выделяемых средств, однако в период недофинансирования сельхозинституты потеряли определенные позиции. Это сказывается и на недостатке современной техники, и на кадровом голоде научных центров. Сегодня нужно наверстывать упущенное.

- К сожалению, наука практически перестала получать запросы как с рынка, из реального сектора экономики, так и от государства, от руководителей регионов, - считает Кирилл Голохваст. - Наша обширная география требует дифференциации исследовательских направлений. Например, в Забайкальском крае выпадает крайне мало осадков, поэтому там себестоимость продуктов растениеводства будет слишком высока. Зато, что касается животноводства, то этот регион предоставляет большие возможности. Например, можно и нужно развивать овцеводство. И власти региона делают все возможное в данном направлении. Есть региональная научная программа по овцеводству. В советское время поголовье овец там превышало десять миллионов, а теперь осталась примерно пара сотен тысяч. В каждом регионе - своя ситуация, свои проблемы, но есть и собственные возможности, достижения, которые тот или иной научный центр может предложить для масштабирования.

Это доказывают доклады участников собрания в СФНЦА РАН: высокая доля цифровизации сельского хозяйства в Красноярском крае, широкая материальная база Алтайского научного центра агробиотехнологий, сотни выпускников Новосибирского аграрного университета, уникальные сорта Камчатского сельскохозяйственного НИИ, исследования возможностей растениеводства и животноводства в условиях арктических территорий, проводимые в Бурятии, - десятки тем для обсуждения и сотни точек соприкосновения. Но, как бы то ни было, все упирается в экономику.

- Сейчас очень важно сформировать хозяйственный механизм агропромышленного комплекса, который был бы адекватен рыночным отношениям. На сегодняшний день он работает не в полной мере, - подчеркивает главный научный сотрудник Федерального научного центра аграрной экономики и социального развития сельских территорий, доктор экономических наук Виталий Мазлоев. - Мы помним, как во время революционных преобразований наши младореформаторы говорили, что сельское хозяйство - это фурункул на теле отечественной экономики, отрицали его необходимость. Считалось, что у нас углеводородный рай - страна будет продавать ресурсы и сможет купить все что угодно. Но жизнь показала, что это далеко не так.

По мнению ученого, было упущено время, и сегодня агропромышленный комплекс страны, а вместе с ним и сельскохозяйственная наука сталкиваются с большим числом вызовов - экономических, социальных, технологических, экологических. Решить глобальные проблемы регионы смогут только сообща, поэтому возобновление практики годичных собраний на базе СФНЦА РАН переоценить невозможно.