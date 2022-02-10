В Новосибирском зоопарке впервые в России родился медоед

В Новосибирском зоопарке имени Шило у четы медоедов впервые в России появилось потомство. Ранее в отечественных зоопарках этот вид животных не размножался.

Детеныш родился еще в ноябре прошлого года. Однако в первые месяцы жизни увидеть его было практически невозможно.

- Он находился в домике рядом с матерью, ел, спал, рос - все, как положено новорожденному медоеду. Мы старались не тревожить семейство, - рассказывают в зоопарке.

В феврале мама малыша начала выводить его на непродолжительные прогулки. Ветеринары осмотрели детеныша и определили его пол. Маленький медоед оказался девочкой. Она весит около 1,5 килограмма.

- В Новосибирском зоопарке медоеды живут с 2020 года, - отмечают специалисты. - Про их размножение мало что известно. Начиная работу с этими хищниками, наш зоопарк сразу ставил себе задачу провести исследования. И вот теперь у нас есть возможность наблюдать за развитием малыша. Это бесценный опыт. Он очень важен для сохранения вида.