В Чечне предложили переименовать суды Грозного

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании районных судов Грозного.

Законодатели предлагают переименовать Ленинский районный суд Грозного в Ахматовский районный суд, Октябрьский - в Байсангуровский, Старопромысловский - в Висаитовский, Заводской - в Шейх-Мансуровский.

Депутаты объяснили необходимость поддержки инициативы удобством граждан. Дело в том, что районы города Грозного, где располагаются эти четыре суды, год назад были переименованы. У судов же остались старые названия, что создает путаницу, передали авторы проекта настроения граждан.

К законопроекту прилагается письмо генерального директора судебного департамента при Верховном суде РФ Александра Гусева. Тот обратил внимание, что механизма переименования судов в российском законодательстве нет. Он также указал, что президенту РФ потребуется переназначить всех судей Грозного.

Тем не менее чеченские парламентарии предлагают, приняв предложенный ими закон, воспользоваться прецедентом, который уже есть в российском праве. В 2018 году также федеральным законом менялись названия окружных военных судов.