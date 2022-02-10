Аналитики зафиксировали резкий скачок спроса на арендные квартиры

В большинстве крупных городов России зафиксирован резкий всплеск интереса к долгосрочной аренде квартир. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Авито", проанализировав динамику спроса и предложения на рынке съемного жилья.

За год рост спроса в целом по стране составил 18 процентов, а цены подросли на 14 процентов. В первую очередь на рост арендных ставок повлияло изменение программы льготной ипотеки. Дело в том, что в определенный момент в городах сложилась неожиданная ситуация, когда взять жилье в кредит оказалось дешевле, чем снимать. И, конечно, многие воспользовались этой ситуацией и ушли с рынка арендного жилья.

Когда условия льготной ипотеки пересмотрели, а цены на новостройки пошли вверх, люди, которые не успели взять ипотеку или же поняли, что финансово не потянут долгий кредит, стали вновь интересоваться жильем для съема. Это общий тренд для крупных городов, но везде своя ситуация.

Например, в Москве спрос вырос на 40 процентов, цены - на 22. И сейчас квартиру в столице в среднем сдают за 50 тысяч рублей в месяц. В Петербурге интерес к арендному жилью увеличился на 47 процентов, рост цен составил 14 процентов и средняя ставка составляет сейчас 25 тысяч рублей.

В столицах есть свои дополнительные факторы, повлиявшие на резкий рост спроса. Во-первых, Москва и Петербург традиционно привлекают жителей других регионов, многие приезжают сюда и устраиваются в сферу услуг, а живут на съемном жилье. Когда началась пандемия, предприятия этой отрасли стали сокращать персонал, а многие предложили такие условия, что жить в чужом городе на съемном жилье стало экономически невыгодно, и люди стали возвращаться к себе в регионы. Сейчас тренд обратный - сфера услуг демонстрирует рост, поэтому люди вновь приезжают в столицы и ищут жилье для съема. Второй фактор - резкое увеличение спроса на арендное жилье совпало с приездом в города студентов. Мест в общежитиях хватает не всем, и студенты оказывают колоссальное влияние на рынок арендной недвижимости.

На 46 процентов вырос спрос на жилье в Екатеринбурге и Тюмени, правда, относительно столиц съем подорожал на сильно. В обоих городах можно снять квартиру за 18 тысяч рублей в месяц, причем в Екатеринбурге рост цен составил 6 процентов, а в Тюмени - 13.

Заметно вырос спрос на жилье в курортных городах. Так, в Севастополе число желающих снять квартиру увеличилось на 25 процентов, цены выросли на 14 и теперь арендаторам нужно платить примерно 25 тысяч в месяц. В Сочи ставка на 10 тысяч рублей больше, за год цены увеличились в полтора раза, а спрос подрос на 14 процентов.

В курортных городах квартиры на долгий срок зачастую снимают дауншифтеры, которые в прошлые годы жили месяцами в теплых странах, а сейчас из-за коронавирусных ограничений они по такой же схеме пытаются наладить свой быт в России. На 17 процентов вырос спрос на арендное жилье в Калининграде, сейчас здесь сдают квартиры за 20 тысяч рублей, рост - 33 процента за год. Эта сумма еще несколько лет назад казалась фантастической для Янтарного края, но сейчас Калининград переживает настоящий бум: сюда стали массово переезжать любители европейской романтики со всех уголков России.

Стоит отметить, что в нескольких крупных городах России спрос на съемное жилье все же упал. Например, так произошло в Красноярске (минус 8 процентов), Уфы (минус 3 процента) и Ижевске (минус 1 процент). Правда, это не помешало владельцам недвижимости все равно поднять цены. Так, теперь в Красноярске и Уфе снять квартиру можно в среднем за 16 тысяч рублей в месяц, в Ижевске - за 13.