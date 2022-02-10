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10.02.2022 14:13

Более 70 процентов россиян мечтают путешествовать на автомобиле

Текст: Ян Гриневич
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 29(8677)
Автотуризм стал лучшим способом отправиться в путешествие без ограничений - две трети россиян задумались о туристических поездках по стране на автомобиле или в автодоме, выяснили исследователи Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга и Аналитического центра НАФИ. Аналитики изучили данные всероссийского опроса населения, в котором участвовали 1600 респондентов в 50 регионах РФ.
Путешественников ждут новые впечатления. Фото: Наталья Онищенко Путешественников ждут новые впечатления. Фото: Наталья Онищенко
Путешественников ждут новые впечатления. Фото: Наталья Онищенко

Автодом - автомобиль с жилым помещением в фургоне либо с отдельным жилым помещением в виде прицепа - становится мечтой все большего числа соотечественников в эпоху пандемий. Большинство опрошенных россиян (73 процента) хотели бы отправиться в путешествие на автомобиле по стране. При этом, по данным Росстата, автомобили в России имеет лишь половина семей.

Фото: Наталья Онищенко
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На каком виде колесного транспорта отправиться в долгую дорогу, россиянам не столь важно - каждый третий (29 процентов) предпочел бы совершать туристические поездки по России на легковом автомобиле. Не менее востребован и автодом - каждый пятый (21 процент) заявил о желании путешествовать по стране таким образом. Чуть меньше будущих путешественников хотят использовать внедорожник (19 процентов) и лишь одиночки - мотоцикл (три процента).

- По оценке наших экспертов, сегодня в России из 50 миллионов автовладельцев более 30 миллионов - потенциальные автотуристы, которые хотят, но не решаются использовать российские региональные дороги для автомобильных путешествий во время отдыха, - прокомментировал результаты исследования Сергей Лобарев, президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга.

Если создать необходимые условия, автотуризм в России ждет большое будущее.

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