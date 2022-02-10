Циклон "Сара" принесет в Петербург мокрый снег и дожди

Погоду в Петербурге в ближайшее время будет определять циклонический вихрь "Сара". Вместе с ним в город придут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook, Северную столицу захватит теплый сектор циклона. Погода будет облачной, с неустойчивыми прояснениями. Помимо осадков, возможна гололедица.

Воздух в Петербурге прогреется до +1…+3 градусов, а в Ленобласти будет -2…+3 градуса. Атмосферное давление ожидается ниже нормы - 748 мм ртутного столба.

В пятницу оттепель продолжится, но уже ближе к вечеру в городе и регионе слегка подморозит, прогнозирует синоптик.