Худрук "Современника" снял Агриппину Стеклову в своем кинодебюте

Режиссер Виктор Рыжаков, художественный руководитель московского театра "Современник", представил в петербургском кинотеатре "Аврора" свой кинодебют. Показ состоялся в рамках театрального фестиваля "Пять вечеров", посвященного памяти драматурга Александра Володина.

Фильм "День мертвых" создан в 2021 году по итогам фестивальной программы "Первая читка" 2020 года. Пьесу "Родительский день" уральского драматурга Алексея Еньшина, ученика Николая Коляды, представили тогда в Театре на Васильевском режиссер Родион Барышев и актеры. Рыжаков - один из руководителей Володинского фестиваля.

- Была читка в театре, и в это время у меня в голове вдруг сложился сценарий. Именно киносценарий, не спектакль, - рассказал Виктор Рыжаков. - Я никогда не снимал - театр забирает много времени. Правда, несколько раз участвовал в кинопроцессах. А тут началась жесткая пандемия, когда мы все сидели по домам, и я собрал за это время сценарий. Что-то сократил, изменил некоторые обстоятельства. Автор пьесы с этим согласился. Продюсеры запустили процесс… А когда мы отправились в экспедицию в Карелию, я увидел группу из 50 человек, разных возрастов, караван машин… Стало страшно. Что делать, что сказать артистам, как сформулировать задачи? Вспомнил, как ставил первый спектакль. Спасло то, что у меня был на картине хороший второй режиссер. И замечательные артисты, опытные в кино. Очень увлекательный был процесс. Большое количество людей участвовало в создании фильма, и большая их часть - из Петербурга.

Картину снимали в Карелии и Ленинградской области. За 21 смену. Снялись в ней актеры Агриппина Стеклова и Александр Паль. Это их настоящий, великолепный бенефис.

Троицкая суббота, поминальный день. Мать (Стеклова) и ее 35-летний сын (Паль) едут навещать умерших родственников, захороненных в разных местах. По жанру - роуд-муви. Два дня в дороге. Сын за рулем. "Вот такое у нас путешествие по окрестным кладбищам", - говорит Лёша. Близкие люди, живущие теперь раздельно и встречающиеся нечасто, они разговаривают, спорят, ссорятся… Мать вспоминает мертвых - своих родителей, детство. Сын рассказывает ей про своего старшего брата, погибшего год назад: мать не приняла "нетрадиционную" ориентацию своего Саши, оттолкнула сына-гея…

Что поразило режиссера-кинодебютанта - его фильм открывал программу "Кинотавра", где он сам побывал впервые. Фестиваль киноактеров "Созвездие" присудил Стекловой и Палю награды за лучшую женскую и мужскую роли, мурманский кинофестиваль "Северный характер" - спецприз за лучшую режиссерскую работу - Рыжакову.

Фильм показали в Индии, Казахстане, Эстонии. Пандемия приостановила на время фестивальное движение, так что создатели надеются на участие в кинофестах 2022 года.

После показа режиссер поговорил со зрителями. Рассказал, как взялся снять фильм, как работал с молодежью - оператором Евгением Козловым, композитором Александром Девятьяровым, как придумывали название, ответил на вопросы. Признался: "Самое интересное - это монтаж фильма. Никто не мешает. Полная свобода. Такой режиссерский релакс".

Зрители заметили: "Выдающаяся работа Агриппины Стекловой", "Жизнеутверждающая история о силе корней", "Отличный фильм, важная тема - отношения взрослых детей с родителями, испытал массу эмоций, спасибо вам!"

- Это диалог между поколениями, - сказал Рыжаков. - Это и мои отношения с дочерью - непонимания, неприятия, глухоты.

- И мои! - прозвучала реплика из зала.

Фильм "День мертвых" можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Premier.