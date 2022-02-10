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10.02.2022 12:38
Рубрика: Власть

Ледокол "Буран" расколол лед и проложил кораблям путь в Финском заливе

Текст: Светлана Цыганкова

В акватории Финского залива дизель-электрический ледокол "Буран", приписанный к Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота, провел околку льда. Это необходимо для поддержания готовности боевых кораблей и судоходства гражданских судов. Можно понаблюдать на видео за работой ледокола.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, средняя толщина льда на данной территории достигает 40 сантиметров. Так что работы по околке были уже необходимы. А еще "Буран" постоянно сопровождает военные корабли на выход в Балтийское море и помогает безвозмездно гражданским судам.

Кроме того, в акватории Финского залива экипажи ледокола "Буран" и рейдового буксира РБ-393 на учениях вызволяли буксир из ледового плена.

"Буран" - дизель-электрический ледокол проекта 97. Работает в сложной ледовой обстановке. На их основе созданы пограничные сторожевые корабли, вспомогательные ледоколы для ВМФ России.

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