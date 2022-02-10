Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек

Самара, Санкт-Петербург и Воронеж оказались единственными миллионниками страны, где жилье на вторичном рынке стоит дороже, чем на первичном. Это необычная ситуация, ведь в подавляющем большинстве крупных городов новостройки давно обогнали готовое жилье, сообщает ЦИАН со ссылкой на результаты своего исследования.

Так, в Самаре жилье на вторичном рынке стоит на 12 процентов дороже, чем в новостройках, в Петербурге разница составляет 9 процентов. Причем, в Северной столице за минувший год недвижимость на первичном рынке подорожала на 23 процента, а в сегменте готового жилья - на 25. В Воронеже разница между "квадратом" на первичном и вторичном рынке составила 2 процента в пользу последнего, причем, весь последний год новостройке в регионе дорожали быстрее, чем готовое жилье.

При этом в остальных крупных городах ситуация диаметрально противоположная. Например, в Сочи квартиры в новостройках стоят на 49 процентов дороже, чем на вторичке, и новые квартиры дорожают значительно быстрее. За год в новых домах жилье увеличилось в цене на 85 процентов, на вторичном рынке - на 56. В Омске новостройки выросли в цене на 57 процентов, в сегменте вторички - на 30. И сейчас "квадрат" на первичке в этом городе продается на 39 процентов дороже, чем в сегменте готового жилья.

Чем же объяснить два разнонаправленных вектора на жилищном рынке? Аналитики ЦИАН говорят, что в первую очередь дело в объектах.

В Петербурге на рынке готового жилья очень много квартир с категорией, что называется, выше среднего. Жилищное строительство в городе ведется активно на протяжении многих лет. Поэтому значительную долю выставляемого на продажу вторичного жилого фонда стала играть так называемая "новая вторичка" - это квартиры в домах, построенных 3-5 лет назад. Там уже сделан ремонт, готова инфраструктура, поэтому такое жилье хорошо ценится у покупателей. Кроме того, держат планку высоких цен и квартиры в относительно недорогих домах, но построенные в хороших локациях.

А, к примеру, в Омске значительная доля вторичного жилого фонда принадлежит объектам советского периода и доля "новой вторички" там невелика.

Важным фактором, который повлиял на рост цен на новостройки, стало влияние льготной ипотеки. Даже если "квадрат" на первичке стоил дороже, чем на вторичном рынке, по изначальным условиям программы новое жилье в значительном количестве случаев оказывалось выгоднее.

Это привело к тому, например, что новостройки обогнали по ценам вторичку в Москве, где тоже много новой вторички, а квартира в хрущевке или брежневке в центре города может стоить целое состояние. В столице первичка за год подорожала на 31 процент, вторичка - на 14. И сейчас разница между готовым жильем и новостройками составляет 4 процента в пользу первички.

Новостройки значительно дороже вторички в Ярославле (37 процентов), Томске (32 процента), Оренбурге (28 процентов), Челябинске (21 процент), Перми (16) и Екатеринбурге (15). В Уфе и Кирове разница в пользу новостроек составляет 1 процент.

А самый дешевый относительно вторички "квадрат" в новостройках - в Махачкале. Здесь готовое жилье продается дороже первички на 43 процента. Но в столице Дагестана причина, скорее в особенностях жилых комплексов. Несколько лет назад в городе были сданы ЖК с довольно дорогими квартирами, а сейчас в сегменте нового жилья преобладают более скромные объекты.