Россиянки назвали города, где живут самые перспективные женихи

Москва, Петербург и Сочи возглавили рейтинг городов, где проживают самые перспективные женихи, составленный сервисом "Работа.ру" на основе опроса девушек по всей стране.

При определении перспективности потенциального жениха респондентки заявили, что в первую очередь обращают внимание на личные качества и характер. О том, что это имеет определяющее значение заявили 72 процента девушек.

65 процентов опрошенных заявили, что перспективным можно считать того человека, кто сможет обеспечить семью материально. Внешность имеет значение для 63 процентов опрошенных, а 57 процентов респонденток заявили, что у хорошего жениха и карьера должна быть хорошая, с перспективами.

48 процентов россиянок заявили, что жених должен уметь красиво ухаживать, для 43 процентов важно чувство юмора избранника. 31 процент респонденток заявили, что не могут считать перспективным человека, который не уважает женщин, для 18 процентов важна физическая форма потенциального жениха.

По мнению 31 процента опрошенных, самые перспективные женихи живут в Москве. 23 процента девушек считают, что избранников стоит искать в Петербурге, 9 процентов полагают, что в Сочи, 5 процентов голосуют за Ялту, 4 - за Краснодар.

В Казани, Калининграде и Тюмени готовы искать перспективных женихов по 3 процента участниц опроса, а 2 процента выбрали Тюмень.

Стоит отметить, что 45 процентов респонденток заявили, что город при выборе жениха не имеет определяющего значения и человек с подходящими качествами может проживать где угодно.