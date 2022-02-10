В Калининграде адвокаты попытались получить на уголовном деле 10 млн рублей

В Калининграде расследуются дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере, возбужденные в отношении двух адвокатов и их знакомого по результатам расследования ФСБ.

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, фигурантами дела стали две женщины: 61-летняя сотрудница одной из специализированных коллегий адвокатов в Москве и 52-летняя юрист из филиала Калининградской областной коллегии адвокатов.

Вместе со своим знакомым - 48-летним калининградцем - фигурантки решили заработать на громком уголовном деле. По версии следствия, в конце прошлого года женщинам стало известно, что в региональном СК РФ расследуется дело 47-летнего местного жителя. Он обвинялся в создании и руководстве преступным сообществом, производстве немаркированной алкогольной продукции и незаконном использовании чужого товарного знака.

Мужчину заключили под стражу, а трое обвиняемых сообщили его жене, что за 10 миллионов рублей можно изменить меру пресечения на домашний арест. По словам юристов и их знакомого, эта взятка предназначается должностным лицам правоохранительных органов. На самом деле троица не имела таких возможностей и деньги собиралась оставить себе, рассказали в СК.

При получении этой суммы 7 февраля старшая из адвокатов и мужчина были задержаны сотрудниками регионального УФСБ России. Оба они заключены под стражу и водворены в следственный изолятор до 7 апреля. Второй обвиняемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие не исключает, что будут выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемых и другие их пособники.