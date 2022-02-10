В Ленобласти появятся турцентры на воде и речные "экотропы"

Что касается плавучих домиков - турцентров на воде, то, как пояснила Ольга Голубева, заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленобласти, домики будут "кидать якорь" прежде всего в местах, где проходят какие-то интересные события, проводимые под эгидой комитета, - чтобы привлечь внимание максимально большего числа людей.
И неправильно думать, что на яхтах и прочих маломерных судах ходят люди, желающие только побыть на природе, как можно дальше от цивилизации, и которым, соответственно, ничего, кроме этой природы да топлива для двигателя и продуктового набора, и не нужно. Если бы была возможность, многие бы посетили интересные места, музеи, сходили бы на фермы, попробовали бы местную кухню на ярмарках и в ресторанах, размялись бы в веревочных городках, на спортплощадках. А кто-то бы принял душ и переночевал в цивилизованных условиях (редкое маломерное судно располагает отличными возможностями для отдыха). То есть яхтенный туризм приносил бы доход не только владельцам причалов и заправок, но и всей прочей инфраструктуре.
Кстати, есть общепринятое международное понятие о 30 милях (примерно 50 километрах). Это расстояние среднего суточного перегона "от точки до точки", и, соответственно, на таком расстоянии друг от друга должны быть расположены причалы с прилегающей инфраструктурой. Стандарт международный, но пока говорить о повсеместном внедрении его у нас преждевременно. Хотя именно Ленинградская область обладает огромными водными ресурсами и является наиболее привлекательной для водного туризма на всем Северо-Западе. Самые-самые востребованные акватории - Финский залив, Ладожское озеро, находящаяся на территории Ленобласти часть Онежского озера.
- У нас расположено более 70 причалов для маломерных судов, двенадцать яхт-клубов, один яхтенный порт Йоханнес (в поселке Советский), - подчеркнула Голубева.
Этого мало. Но с каждым годом число причалов растет. В рамках проекта "Гостевые причалы" инвестор, возводящий причалы для круизных судов, построил их и для маломерных (такие причалы пристраиваются к большим, способным принять теплоходы). В соответствии с проектом уже введены в эксплуатацию пассажирские причалы в Старой Ладоге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке, на острове Ореховом (река Нева, крепость Орешек). Также в рамках проекта для яхтсменов разработан специальный сайт с перечнем стоянок для маломерных судов, функцией онлайн-бронирования гостевых причалов и возможностью заказа сервисных услуг по обслуживанию маломерных судов.
Как пояснил Денис Новоселов, руководитель фирмы, разрабатывающей интерактивные атласы для путешествий по воде, тормозит развитие яхтенного туризма недостаток не только информационной составляющей, а также причалов и береговой инфраструктуры (особенно пунктов, в которые можно сдать судно на техническое обслуживание). Рядом с границами у нас нет пунктов таможенного контроля для маломерных судов. Ближайший - в Кронштадте. То есть при пересечении российско-финской границы в районе Выборга яхта или катер обязаны следовать сто километров до Кронштадта, где такой пункт есть. При этом яхта не может сделать остановки в красивейших местах по пути к Кронштадту.
Впрочем, сейчас вопрос об открытии такого пункта в Выборге в соответствующих инстанциях обсуждается и будет решен. А пока иностранцы, желающие прибыть к нам на яхте, часто выбирают другие направления, где таких проблем с пересечением водной границы нет. Между тем рынок иностранного яхтенного туризма мог бы быть очень большим, прежде всего за счет туристов из соседних стран.
Понятно, что бизнесу вкладывать средства в возведение марин и прилегающей инфраструктуры тоже особого смысла нет, пока спрос невелик. "Своих" яхт у нас не так уж много, а у иностранцев - сложности, связанные как с пандемией, так и с отсутствием пропускного пункта.
Гораздо успешнее идет развитие других видов водного туризма, связанного с путешествиями на лодках, байдарках, каноэ. Такой туризм был всегда востребованным и бюджетным. В этом году появится новинка - водные "экотропы" (по аналогии с экотропами по земле).
- Откроем в этом году. "Тропы" будут промаркированы и обустроены, безопасны для прохождения, а вдоль берега планируется организовать места для пикников. И, конечно, будут понтоны, к которым можно причалить. Рассматривается вопрос об организации пунктов проката, - пояснила Наталья Калягина, председатель совета ВООП (Всероссийского общества охраны природы) по Ленинградской области.
Первая "экотропа" пройдет по реке Волчьей, впадающей в Вуоксу. Вторая соединит знаменитые Раковые озера.
Что касается туризма яхтенного, то представители туриндустрии надеются на принятую в прошлом году на федеральном уровне Концепцию развития яхтенного туризма в РФ на период до 2030 года. В концепции предусмотрено развитие индустрии туризма, увеличение инвестиционной привлекательности береговой зоны, развитие спектра услуг (в том числе по ремонту, содержанию и снабжению яхт), открытие музеев, спа-центров, конгресс-центров вблизи марин, услуги по продвижению водных видов спорта, в том числе дайвинга и водных лыж, разработка программ для детей (что позволит развивать семейный туризм).
Юрий Шевчук, председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации "Зеленый крест":
- Пока нет пропускного пункта для маломерных иностранных судов вблизи границы, например в Выборге, разговор о привлечении иностранных туристов на яхтах смысла не имеет. Если же этот поток будет организован, бизнес поймет, что вкладывать деньги в развитие яхтенной инфраструктуры очень выгодно. И нужно понимать: у нас не южные края, у нас не будет столь огромной яхтенной туриндустрии, как на Средиземном и прочих южных морях. Нельзя не учитывать погодных условий. Даже на Ладоге, являющейся озером, часты сильные шторма. А зимой, сами понимаете, и вовсе никто под парусами не пойдет.