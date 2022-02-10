В Ленобласти появятся турцентры на воде и речные "экотропы"

В Ленобласти запущен проект "Морской информационно-туристический центр": первые два центра-домика будут курсировать по акваториям уже в этом году. Проект призван повысить интерес к водному, и прежде всего - к яхтенному туризму. Известно: чтобы как можно больше людей хотело путешествовать на яхтах и больших моторных катерах, необходимо не только предоставить подробную информацию о красотах природы и достопримечательностях, исторических и культурных, но и иметь развитую инфраструктуру. Иначе яхтсмены уйдут в другие края, где без проблем можно найти на побережье причалы, заправки, магазины, аптеки и прочие первоочередные нужности.

Что касается плавучих домиков - турцентров на воде, то, как пояснила Ольга Голубева, заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленобласти, домики будут "кидать якорь" прежде всего в местах, где проходят какие-то интересные события, проводимые под эгидой комитета, - чтобы привлечь внимание максимально большего числа людей.

И неправильно думать, что на яхтах и прочих маломерных судах ходят люди, желающие только побыть на природе, как можно дальше от цивилизации, и которым, соответственно, ничего, кроме этой природы да топлива для двигателя и продуктового набора, и не нужно. Если бы была возможность, многие бы посетили интересные места, музеи, сходили бы на фермы, попробовали бы местную кухню на ярмарках и в ресторанах, размялись бы в веревочных городках, на спортплощадках. А кто-то бы принял душ и переночевал в цивилизованных условиях (редкое маломерное судно располагает отличными возможностями для отдыха). То есть яхтенный туризм приносил бы доход не только владельцам причалов и заправок, но и всей прочей инфраструктуре.

Кстати, есть общепринятое международное понятие о 30 милях (примерно 50 километрах). Это расстояние среднего суточного перегона "от точки до точки", и, соответственно, на таком расстоянии друг от друга должны быть расположены причалы с прилегающей инфраструктурой. Стандарт международный, но пока говорить о повсеместном внедрении его у нас преждевременно. Хотя именно Ленинградская область обладает огромными водными ресурсами и является наиболее привлекательной для водного туризма на всем Северо-Западе. Самые-самые востребованные акватории - Финский залив, Ладожское озеро, находящаяся на территории Ленобласти часть Онежского озера.

- У нас расположено более 70 причалов для маломерных судов, двенадцать яхт-клубов, один яхтенный порт Йоханнес (в поселке Советский), - подчеркнула Голубева.

Этого мало. Но с каждым годом число причалов растет. В рамках проекта "Гостевые причалы" инвестор, возводящий причалы для круизных судов, построил их и для маломерных (такие причалы пристраиваются к большим, способным принять теплоходы). В соответствии с проектом уже введены в эксплуатацию пассажирские причалы в Старой Ладоге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке, на острове Ореховом (река Нева, крепость Орешек). Также в рамках проекта для яхтсменов разработан специальный сайт с перечнем стоянок для маломерных судов, функцией онлайн-бронирования гостевых причалов и возможностью заказа сервисных услуг по обслуживанию маломерных судов.

Через каждые 50 километров яхтсменов должны ждать причалы

Как пояснил Денис Новоселов, руководитель фирмы, разрабатывающей интерактивные атласы для путешествий по воде, тормозит развитие яхтенного туризма недостаток не только информационной составляющей, а также причалов и береговой инфраструктуры (особенно пунктов, в которые можно сдать судно на техническое обслуживание). Рядом с границами у нас нет пунктов таможенного контроля для маломерных судов. Ближайший - в Кронштадте. То есть при пересечении российско-финской границы в районе Выборга яхта или катер обязаны следовать сто километров до Кронштадта, где такой пункт есть. При этом яхта не может сделать остановки в красивейших местах по пути к Кронштадту.

Впрочем, сейчас вопрос об открытии такого пункта в Выборге в соответствующих инстанциях обсуждается и будет решен. А пока иностранцы, желающие прибыть к нам на яхте, часто выбирают другие направления, где таких проблем с пересечением водной границы нет. Между тем рынок иностранного яхтенного туризма мог бы быть очень большим, прежде всего за счет туристов из соседних стран.

Понятно, что бизнесу вкладывать средства в возведение марин и прилегающей инфраструктуры тоже особого смысла нет, пока спрос невелик. "Своих" яхт у нас не так уж много, а у иностранцев - сложности, связанные как с пандемией, так и с отсутствием пропускного пункта.

Гораздо успешнее идет развитие других видов водного туризма, связанного с путешествиями на лодках, байдарках, каноэ. Такой туризм был всегда востребованным и бюджетным. В этом году появится новинка - водные "экотропы" (по аналогии с экотропами по земле).

- Откроем в этом году. "Тропы" будут промаркированы и обустроены, безопасны для прохождения, а вдоль берега планируется организовать места для пикников. И, конечно, будут понтоны, к которым можно причалить. Рассматривается вопрос об организации пунктов проката, - пояснила Наталья Калягина, председатель совета ВООП (Всероссийского общества охраны природы) по Ленинградской области.

Первая "экотропа" пройдет по реке Волчьей, впадающей в Вуоксу. Вторая соединит знаменитые Раковые озера.

Что касается туризма яхтенного, то представители туриндустрии надеются на принятую в прошлом году на федеральном уровне Концепцию развития яхтенного туризма в РФ на период до 2030 года. В концепции предусмотрено развитие индустрии туризма, увеличение инвестиционной привлекательности береговой зоны, развитие спектра услуг (в том числе по ремонту, содержанию и снабжению яхт), открытие музеев, спа-центров, конгресс-центров вблизи марин, услуги по продвижению водных видов спорта, в том числе дайвинга и водных лыж, разработка программ для детей (что позволит развивать семейный туризм).

Прямая речь

Юрий Шевчук, председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации "Зеленый крест":

- Пока нет пропускного пункта для маломерных иностранных судов вблизи границы, например в Выборге, разговор о привлечении иностранных туристов на яхтах смысла не имеет. Если же этот поток будет организован, бизнес поймет, что вкладывать деньги в развитие яхтенной инфраструктуры очень выгодно. И нужно понимать: у нас не южные края, у нас не будет столь огромной яхтенной туриндустрии, как на Средиземном и прочих южных морях. Нельзя не учитывать погодных условий. Даже на Ладоге, являющейся озером, часты сильные шторма. А зимой, сами понимаете, и вовсе никто под парусами не пойдет.