В Петербурге приставы взыскали алименты с мужчины без отчества

В Петербурге судебные приставы нашли способ взыскать алименты с мужчины, у которого отсутствует отчество. До последнего горожанин был уверен, что приставы его не найдут из-за бюрократической казуистики.

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, ранее мужчина был гражданином другого государства, где отчества не приняты.

Приехав в Россию, мужчина женился на петербурженке, у них родился ребенок, затем пара разошлась, а отец скрылся с поля зрения. Долгое время женщина думала, что не может претендовать на алименты. Затем она узнала, что экс-супруг получил гражданство России. Но возникла дилемма: как взыскать деньги с человека, у которого нет отчества, ведь это обязательная графа во всех документах.

Приставы отправили запрос в УФМС по Красносельскому району Петербурга и установили, что человек с таким именем и фамилией, как у бывшего мужа, действительно получил гражданство России. В ответе на запрос содержались полные данные должника, на их основании приставы выяснили, что живет мужчина хорошо, катается на новой иномарке. Машину они быстро вычислили через мобильную группу "Поток".

Экс-супруг был весьма удивлен, когда к нему подошли судебные приставы, арестовали автомобиль и направили на штрафстоянку. Довольно быстро он изыскал 260 тысяч рублей, такой долг образовался за содержание сына, так что машину мужчине вернули. Но если долг образуется снова, то мать ребенка уже знает все данные, по которым можно искать ее бывшего супруга.

Кстати

Само по себе отчество в документах не всегда обязательно. Когда человеку, у которого его нет, нужно заполнить соответствующую графу в документах, используется фраза "Без отчества".