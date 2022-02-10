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10.02.2022 21:20
Рубрика: Экономика

В Петербурге расследуют 19 уголовных дел по зимней уборке

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8679)
Борьба со снегом в Петербурге перешла в уголовную плоскость. Уже расследуют 19 уголовных дел о хищении денег, выделенных на уборку в зимнее время.

В управляющих компаниях, коммунальных службах и на дорожных предприятиях прошло более полусотни обысков. Задержаны семеро подозреваемых, причем далеко не "мелкие сошки". Пять из них - гендиректора и учредители подрядных организаций и субподрядчиков, заключившие договоры с дорожным предприятием "Центр" на уборку Васильевского острова. Еще один задержанный входит в руководство жилкомсервиса Адмиралтейского района.

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Появилась информация и о задержании начальника отдела закупок администрации одного из районов города. Он подозревается в получении взяток на общую сумму более миллиона рублей. Предполагается, что деньги ему давали бизнесмены, с которыми заключали контракты на уборку. Правоохранители пока воздерживаются от официальных комментариев: тайна следствия. Но "РГ" стало известно, что в ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.

Как пояснили "РГ" в прокуратуре города, масштабная проверка очистки улиц, дорог и крыш была организована по многочисленным сообщениям петербуржцев о неубранных снеге и наледи. Помимо сотрудников прокуратуры и полиции, в рейдах участвовали представители налоговой инспекции и контрольного управления городской администрации. Проверка показала, что бюджетные средства на зимнюю уборку зачастую попросту расхищались. Правоохранители обещают, что новостей по "снежным" делам будет еще много - они только начали раскручиваться.

Обильные снегопады периодически накрывают Петербург еще с прошлой осени. С конца ноября административно-техническая и жилищная инспекции возбудили более 1300 административных дел о плохой уборке снега. Виновных оштрафовали в общей сложности на 145 миллионов рублей. Особенно плохо обстоят дела с уборкой в историческом центре города.

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