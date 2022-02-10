В Петербурге стоматолог проколол шприцем глаз пятилетней девочке

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с получением пятилетней девочки травмы в стоматологической клинике. Ребенку прокололи глаз шприцем, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Девочке должны были сделать анестезию в частном стоматологическом кабинете на улице Доблести. Однако маленькая пациентка пошевелилась и врач случайно попал девочке шприцем в правый глаз.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Ребенка обследовали врачи.

Как ЧП скажется на зрении девочки, пока неизвестно, состояния здоровья юной пациентки оценивается как среднетяжелое.