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10.02.2022 14:46
Рубрика: Происшествия

В Петербурге стоматолог проколол шприцем глаз пятилетней девочке

Текст: Вера Черенева

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с получением пятилетней девочки травмы в стоматологической клинике. Ребенку прокололи глаз шприцем, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

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Девочке должны были сделать анестезию в частном стоматологическом кабинете на улице Доблести. Однако маленькая пациентка пошевелилась и врач случайно попал девочке шприцем в правый глаз.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Ребенка обследовали врачи.

Как ЧП скажется на зрении девочки, пока неизвестно, состояния здоровья юной пациентки оценивается как среднетяжелое.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Халатность врачей

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