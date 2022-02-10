В Петербурге суд постановил вернуть хозяйке собаку, отданную на время

Московский районный суд Петербурга обязал ответчицу вернуть собаку своей знакомой, которая отдавала ее на время болезни.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, весной прошлого года петербурженка заболела и передала своей приятельнице пятилетнего пса Кешу породы цвергшнауцер вместе с вещами и документами питомца. Знакомая уехала с ним на дачу.

Когда же хозяйка животного поправилась, приятельница отказалась его возвращать и запретила ей даже встретиться со своим питомцем. Владелица Кеши обратилась в суд.

На заседании ответчица не отрицала, что пес находится у нее. Отказ отдавать его она объяснила тем, что собака - это не игрушка. По ее словам, хозяйка Кеши сама говорила, что ему лучше жить с ней на даче, поскольку не знала, сможет ли поправиться.

При этом свидетели пояснили суду, что любимый пес - единственное, что осталось у истицы.

Суд не нашел доказательств того, что право собственности на породистую собаку, которую по документам зовут Бриллиант Смайл Глинтвейн, перешло к новой владелице. Поэтому Кеша вернется к законной хозяйке.