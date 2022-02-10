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10.02.2022 16:35
Рубрика: Общество

Врачи предупредили о росте преждевременных родов у беременных с COVID-19

Текст: Вера Черенева

В Петербурге каждая четвертая беременная женщина, у которой выявлена коронавирусная инфекция, рожает ребенка раньше срока. Об этом сообщила главный внештатный специалист неонатолог комитета по здравоохранению Петербурга Юлия Горелик на пресс-конференции в "Интерфаксе".

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Обычно роды раньше срока регистрируются у 5-6 процентов беременных. Но в Петербурге среди женщин в положении, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, этот показатель составил 24-25 процентов.

Беременные женщины в пандемию входят в группу особого риска. Им нельзя принимать некоторые препараты, они не могут лежать на животе, как это часто советуют пациентам с коронавирусом, многие сталкиваются с лишним весом во время беременности, да и иммунитет в это время зачастую ослаблен.

Озабоченность городских медицинских служб вызывает то обстоятельство, что более 23 процентов женщин поступают в коронавирусные стационары в состоянии как тяжелом, так и средней тяжести. Многие беременные тянут три-четыре дня с вызовом врача, подвергая себя и ребенка в утробе лишней опасности.

С начала пандемии от коронавируса в Петербурге умерла 21 беременная женщина. Скончались и четверо детей. Во всех случаях это были дети, рожденные до 26 недели беременности, на свет они появились в очень тяжелом состоянии.

Тактика врачей в Петербурге такая же, как и по всей стране - если беременная женщина заболела коронавирусом и попала на больничную койку, то доктора стараются оттянуть роды на столь долгий срок, на который это возможно. Например, на всю Россию прогремел случай, когда в больнице № 38 имени Семашко женщина месяц лежала на ИВЛ, два дня была в коме, а ее ребенок продолжал развиваться в утробе. В семь месяцев, когда женщина пришла в себя, ей сделали кесерево сечение.

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