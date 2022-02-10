Чиновника мэрии Сочи уволили за покупку квартиры ценой 3,4 млн рублей

В Сочи чиновника администрации уволили с работы за покупку квартиры, стоимость которой составила 3,4 миллиона рублей, при том, что его доходы не позволяли совершить такое приобретение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также надзорное ведомство потребовало взыскать в доход государства средства, законность происхождения которых не подтверждена.

Ведомство направило в суд заявление об обращении в доход государства 3,4 миллиона рублей.

При этом самого мужчину уволили из мэрии по отрицательным мотивам. Однако, какую должность занимал чиновник, не уточняется.