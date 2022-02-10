Глава Адыгеи обсудил социально-экономическое развитие Майкопского района

В поселке Тульском глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание с руководителем Майкопского района Олегом Топоровым, министром сельского хозяйства РА Анзауром Куановым и представителями сельских поселений (в режиме ВКС).

Вопросы повестки касались показателей доходно-расходной части местного бюджета, а также реализации на территории госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ).

По информации Олега Топорова, по 33 KPI в составе показателей эффективности в 2021 году район имеет положительную динамику. Плановые значения по большинству показателей перевыполнены или достигнуты.

Совокупный объем финансирования по госпрограммам в прошлом году составил 482 миллиона рублей. Из них по госпрограмме "КРСТ" освоено 392 миллиона рублей, что позволило построить и капитально отремонтировать 11 объектов. По региональному проекту "Спорт - норма жизни" район получил 63 миллиона рублей (построено три ФОКа), а по госпрограмме РА "Развитие образования" - 27 миллионов (отремонтировано восемь объектов). Среди мероприятий на текущий год: капремонты учебного корпуса Образовательного центра № 3 в ст. Абадзехской и Дома культуры в пос. Победа, а также благоустройство сквера в ст. Даховской и общественных территорий в пос. Победа и пос. Тульском.

Глава Адыгеи акцентировал внимание руководства территории на тщательном взаимодействии с подрядными организациями при строительстве, ремонте и реконструкции новых объектов.

"С учетом прошлого года необходимо минимизировать все процессы, которые могут отрицательно сказаться на реализации госпрограмм в районе. Все, что мы делаем, мы делаем для людей. Они должны уверенно смотреть в завтрашний день, получать все необходимое для качественной и комфортной жизни. И в этом процессе важно обращать внимание на условия, в которых развивается малый и средний бизнес. Главы поселений тоже должны это чувствовать", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отдельно на совещании обсуждался вопрос создания инженерной инфраструктуры земельных участков, выделенных для многодетных семей в поселке Табачном.

Строительство газо-, водо- и электросетей, а также подъездной дороги к данному микрорайону велось в 2020-2021 годах по госпрограмме "КРСТ". Общий объем финансирования составил свыше 169 миллионов рублей. Подрядчиком работ выступила компания "Южгазстрой". Реализация мероприятий позволит обеспечить инженерной инфраструктурой 200 земельных участков под ИЖС.

Глава республики поручил оказать всю необходимую консультативную поддержку многодетным семьям, получившим земельные участки под ИЖС. Особо Мурат Кумпилов подчеркнул важность дальнейшей работы по формированию дополнительных земельных участков на перспективу.