Опубликовано видео захода больших десантных кораблей Севастополь

Шесть больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов пришли в четверг, 10 февраля, в Севастополь из Средиземного моря. Видеозапись захода кораблей в Севастопольскую бухту распространил отдел информационного обеспечения ЧФ.

На видео видно, как БДК проходят между южным и северным молами и следуют мимо набережной Севастополя. В составе отряда БДК "Королев", "Минск", "Калининград", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", а также новейший "Петр Моргунов", поступивший на вооружение в 2020 году.

Корабли обошли вокруг Европы и сделали остановку на базе ВМФ России в сирийском Тартусе. В Севастополе экипажи пополнят запасы и отдохнут после перехода длиной 7000 морских миль, а затем примут участие в масштабных учениях в Черном море.