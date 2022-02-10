Троих крымчан осудили за похищение предпринимателя

Севастопольский городской суд вынес обвинительные приговоры троим жителям Республики Крым за похищение человека. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В апреле 2021 года мужчины похитили местного предпринимателя, когда он утром гулял с собакой. Угрожая пневматическим пистолетом, похожим на огнестрельное оружие, заставили бизнесмена сесть в автомобиль, надели наручники и пытались увезти из города.

Бандиты планировали сделать видеозапись и потребовать выкуп у родителей похищенного. Однако на дороге в Балаклавском районе Севастополя их задержали сотрудники полиции и бойцы подразделения специального назначения.

В зависимости от роли и степени участия трое крымчан признаны виновными в похищении человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия.

Двоих похитителей суд приговорил к 7 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, а третьего - к 6 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Кроме того, по гражданскому иску они должны компенсировать похищенному предпринимателю моральный вред на общую сумму 400 тысяч рублей.

Приговор может быть обжалован в установленный законом срок.