Троих крымчан осудили за похищение предпринимателя

Новости

Эксперт: Промышленность ФРГ потеряет конкурентоспособность в случае отказа от "СП-2" 15:45
ВЦИОМ: Позитивно или нейтрально состояние науки в России оценили 66% россиян 15:39
НАТО может разместить войска в районе Черного моря 15:38
Эксперт оценила претензии ФАС к Google по работе YouTube 15:38
Американские фристайлисты победили в миксте в лыжной акробатике 15:35
ЕС передал России коллективный ответ по евробезопасности 15:32
Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом 15:25
Исследование: Уровень эффективности вакцины "КовиВак" составил 87% 15:24
На колесе обозрения "Солнце Москвы" можно будет устраивать свадьбы и фотосессии 15:11
От огня украинских военных погибли 2,6 тысячи жителей юго-востока Украины 15:06
Песков о ситуации с Валиевой: Единственным источником информации должен быть МОК 14:56
Андрей Бочкарев: Вопросы по 586 проблемным объектам долгостроя решили в Москве за 11 лет 14:49
Сбежавший в Беларусь польский солдат рассказал о массовых убийствах мигрантов 14:48
В московских ТЦ пройдет акция для желающих бросить курить 14:30
В Госдуме заявили об оперативном рассмотрении проекта об индексации пенсий военным 14:27
МИД РФ: Учения НАТО за Полярным кругом усилят напряженность 14:25
Лавров допустил эвакуацию неосновного дипперсонала с Украины 14:19
Финский хоккеист Маннинен сделал первый хет-трик на Олимпиаде в Пекине 14:18
Песков оценил перспективы телефонного разговора Путина и Макрона 14:02
Лавров: У Москвы и Лондона разные трактовки Минских соглашений 13:58
Лавров назвал разговором немого с глухим переговоры с главой МИД Британии по Украине 13:51
В Японии продлили ограничения из-за коронавируса 13:47
Песков: Путин желает Жириновскому выздоровления 13:40
Оперштаб Москвы рассказал об изменениях в учете новых случаев коронавируса 13:33
Правительство выделит еще 76,5 млрд рублей на оплату больничных 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 15:45
Рубрика: Происшествия

Троих крымчан осудили за похищение предпринимателя

Текст: Юлия Крымова

Севастопольский городской суд вынес обвинительные приговоры троим жителям Республики Крым за похищение человека. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

У жительницы Севастополя украли 140 тысяч с помощью мобильного приложения

В апреле 2021 года мужчины похитили местного предпринимателя, когда он утром гулял с собакой. Угрожая пневматическим пистолетом, похожим на огнестрельное оружие, заставили бизнесмена сесть в автомобиль, надели наручники и пытались увезти из города.

Бандиты планировали сделать видеозапись и потребовать выкуп у родителей похищенного. Однако на дороге в Балаклавском районе Севастополя их задержали сотрудники полиции и бойцы подразделения специального назначения.

В зависимости от роли и степени участия трое крымчан признаны виновными в похищении человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия.

Двоих похитителей суд приговорил к 7 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, а третьего - к 6 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Кроме того, по гражданскому иску они должны компенсировать похищенному предпринимателю моральный вред на общую сумму 400 тысяч рублей.

Приговор может быть обжалован в установленный законом срок.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Песков: Путин желает Жириновскому выздоровления
Лавров назвал разговором немого с глухим переговоры с главой МИД Британии по Украине
Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%
В Беларуси стартовали совместные военные учения "Союзная решимость-2022"
Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
Для нарушителей режима в тюрьмах введут дополнительные ограничения