Управляющая компания в Сочи незаконно собрала с жильцов 17 млн рублей

Управляющая компания Адлерского района Сочи незаконно собрала более 17 миллионов рублей с жителей двух многоэтажек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выяснилось, что организация управляла двумя многоквартирными домами по улице Кирпичной в Адлерском районе без лицензии.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере").

Ход и результаты расследования находятся на контроле районного надзорного ведомства.