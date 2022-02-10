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10.02.2022 11:30
Рубрика: Власть

В Астраханской области усилят работу по сохранению рыбных запасов

Текст: Наталья Коротченко
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил минсельхозу региона усилить контроль за выловом рыбы, а также активизировать работу по сохранению рыбных запасов региона. Об этом он заявил на заседании регионального рыбохозяйственного совета.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

- Рыбохозяйственный комплекс имеет большое значение для региона. Особенно остро стоит вопрос сохранения водных биоресурсов. За последние годы запасы промысловой рыбы значительно сократились. Очень важно активно работать над исправлением данной ситуации, созданием благоприятных условий для естественного нереста, - заявил Игорь Бабушкин.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Глава минсельхоза области Руслан Пашаев сообщил, что работа по сохранению рыбных запасов ведется по нескольким направлениям. В частности, в период нереста рыбы проходят рейды по контролю правил вылова. Кроме того, чтобы обеспечить проточность западно-подстепных ильменей, где находятся нерестилища многих видов рыб и не допустить заиливания, в протоки на этой территории предлагается запускать растительноядных рыб.

Как сообщает пресс-служба губернатора области, предприятия каспийского филиала "Главрыбвода" и "КаспНИРХа" ежегодно выпускают в водоемы около 38 млн молоди осетровых видов рыб и около 2 млрд мальков частика. К этой работе готовы подключиться также частные рыбоводческие компании.

Между тем, некогда самый многочисленный вид астраханской рыбы - вобла, доля которой в общих объемах вылова доходила до 40%, находится в глубокой депрессии с сохранением отрицательной динамики на перспективу. По данным мониторинга в 2021 году, промысловый запас воблы оценивается в 22 тыс. тонн, что близко к критическому.

В связи с сокращением популяции, согласно приказу минсельхоза России, планируется ввод запрета вылова воблы с 1 по 10 апреля 2022 года. Он будет распространяться как на промысловиков, так и на рыболовов-любителей.

Ранее договоренность о запрете вылова воблы была достигнута между правительством региона, Росрыболовством и Волжско-Каспийским филиалом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

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