В Черном море пройдут учения корабельных групп ВМФ России

Корабли Черноморского флота будут задействованы в учении корабельных тактических групп, которое состоится в акватории Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Морские тральщики ЧФ "Валентин Пикуль" и "Вице-адмирал Захарьин" уже провели тренировки в море. Они очистили путь для кораблей, уничтожив условные морские мины из артиллерийских орудий, отработали действия артиллерии при нападении "противника" с воздуха, а также выполнили разведывательное и контрольное траление и проложили фарватеры в минных полях.

Ранее ЧФ сообщил, что шесть больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов пришли в Севастополь из Средиземного моря. Они обошли вокруг Европы и сделали остановку на базе ВМФ России в сирийском Тартусе. В составе отряда БДК "Королев", "Минск", "Калининград", "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк". В Севастополе экипажи пополнят запасы и отдохнут после перехода длиной 7000 морских миль.

- В ближайшее время отряд больших десантных кораблей ВМФ России продолжит выполнять задачи в соответствии с планом боевой подготовки, - сообщили на ЧФ.

Ранее сообщалось, что отряд БДК направлен в Черное море в рамках учений, которые проходят под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.