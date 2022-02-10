В горах Сочи послушника монастыря унесло течением быстрой реки

Новости

Путин обещал Казахстану дальнейшую поддержку в подготовке военных специалистов 18:48
Глава британского МИД считает, что Ростов и Воронеж не принадлежат России 18:43
Путин: Макрон позвонит после консультаций с Европой и США 18:43
Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета 18:37
Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях 18:37
Кабмин выдвинул четырех кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка 18:26
Опрос: 91% отслуживших в армии россиян считают, что армия не помешала их карьере 18:24
Лидер "Новых людей" заболел коронавирусом 18:11
В Чечне предложили переименовать суды Грозного 18:10
Пенсию по потере кормильца будут назначать без заявлений 17:58
ЛДПР: Жириновский скоро вернется к активной работе 17:58
Член Конгресса США перепутала гестапо с гаспачо 17:55
Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете 17:55
Сенатор Клишас сдал положительный тест на COVID-19 17:54
Институт наследия им.Лихачева доработает проект по традиционным ценностям 17:33
Эксперимент по маркировке медизделий начнется 15 февраля 17:20
Персонал посольства России в Киеве может покинуть Украину 17:16
Глава комитета финского парламента ушел в отставку из-за слов об Украине 17:09
Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне 17:05
Посольство Беларуси направило ноту протеста в МИД Украины из-за флага 17:03
Бытовая ссора москвичей закончилась двойным убийством 16:49
Конькобежка Схаутен выиграла вторую золотую медаль в Пекине 16:33
Косачев: Запад находится в иллюзии, что может обеспечить безопасность привилегированным 16:32
Замглавы МИД: ОДКБ в Казахстане успешно прошла серьезный экзамен на боеспособность 16:13
Родителей детей с особенностями будут информировать о ранней помощи 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 18:01
Рубрика: Происшествия

В горах Сочи послушника монастыря унесло течением быстрой реки

Текст: Юрий Гень

В горах Сочи спасатели ведут поиск послушника монашеского скита, которого унесло во время попытки перейти вброд реку Безымянка (приток Псоу). Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Фото: pixabay
В горах Сочи спасли сноубордиста, на которого сошла лавина

О происшествии рассказали монахи монастыря. Они пытались разыскать товарища самостоятельно, но безрезультатно. После этого они обратились за помощью к спасателям.

К месту ЧП на автомобиле с высокой проходимостью выехало 11 сотрудников Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО). Они двигались по горной дороге в сторону селения Аибга, но обнаружили, что путь перекрыл сход селевых масс, отрезавший проезд в поселок. Длина селевого потока составила около 250 - 300 метров, что делало невозможным проехать к месту назначения, а длинна пешего маршрута до места проведения поисковых работ составляла более 20 километров. В связи с этим спасатели задействовали авиацию МЧС России.

10 февраля, восемь сотрудников Южного РПСО вылетели в село Аибга на вертолете Ка-32. Сейчас спасатели обследуют береговую полосу и русло реки Безымянка до ее слияния с Псоу.

По рассказам местных жителей, обычно этот приток реки можно перейти, едва намочив ноги, но накануне из-за обильных дождей уровень воды резко поднялся, достигнув отметки в 1,5 метра.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях
Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%
Путин: Россия будет делать все для поддержки президента Казахстана
В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют
Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
Для нарушителей режима в тюрьмах введут дополнительные ограничения