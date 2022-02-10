В горах Сочи послушника монастыря унесло течением быстрой реки

В горах Сочи спасатели ведут поиск послушника монашеского скита, которого унесло во время попытки перейти вброд реку Безымянка (приток Псоу). Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

О происшествии рассказали монахи монастыря. Они пытались разыскать товарища самостоятельно, но безрезультатно. После этого они обратились за помощью к спасателям.

К месту ЧП на автомобиле с высокой проходимостью выехало 11 сотрудников Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО). Они двигались по горной дороге в сторону селения Аибга, но обнаружили, что путь перекрыл сход селевых масс, отрезавший проезд в поселок. Длина селевого потока составила около 250 - 300 метров, что делало невозможным проехать к месту назначения, а длинна пешего маршрута до места проведения поисковых работ составляла более 20 километров. В связи с этим спасатели задействовали авиацию МЧС России.

10 февраля, восемь сотрудников Южного РПСО вылетели в село Аибга на вертолете Ка-32. Сейчас спасатели обследуют береговую полосу и русло реки Безымянка до ее слияния с Псоу.

По рассказам местных жителей, обычно этот приток реки можно перейти, едва намочив ноги, но накануне из-за обильных дождей уровень воды резко поднялся, достигнув отметки в 1,5 метра.