В Крыму рассказали, чем удивит туристов оборудованная пещера "Таврида"

Экскурсионный туристический маршрут пещеры "Таврида", открытой при строительстве одноименной трассы в Крыму, включит в себя 11 обзорных площадок и протянется вглубь на 500 метров. Об этом сообщил руководитель проекта, старший преподаватель Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Чтобы создать удобный для туристов вход в пещеру, в том числе и для инвалидов, в толще грунта проложили широкую горизонтальную траншею длиной 70 метров.

Особое внимание при создании научно-образовательного и рекреационного комплекса ученые уделили художественной подсветке и топонимике экскурсионного маршрута. Для каждой точки показа создано индивидуальное освещение.

Всего на маршруте будет около 11 точек показа, установят четыре фигуры древних животных, создадут различные голограммы со звуковым сопровождением. Узнать о том или ином обитателе доисторического полуострова можно будет с помощью QR-кодов.

- В пещере будет доступен интернет, - рассказал Геннадий Самохин. - Посетители увидят голограммы саблезубого тигра и мамонта со звуковым сопровождением. Также в пещере будут зоны, где люди смогут прикоснуться к предварительно обработанным окаменелым костным останкам. Кроме того, посетители смогут увидеть горные породы и минералы, встречающиеся не только в самой пещере, но и в Крыму.

Гостей ждут сюрпризы. Например, в одной из ниш экскурсионного маршрута представят экспозицию из минералов возрастом 45 миллионов лет, которые по внешнему виду напоминают современный трубопровод.

Большая часть пещеры "Таврида", исследованные галереи которой достигают пока 1,8 километра, останется за шлюзами, которые будут предотвращать проникновение к нетронутую часть подземелья современных бактерий. В рамках госпрограммы поддержки университетов "Приоритет-2030" научной составляющей экскурсионного маршрута станет научный центр, где на территории создаваемого в окрестностях пещеры ландшафтного парка продолжатся активные исследования ученых Крымского федерального университета.

Напомним, летом 2018 года строители трассы "Таврида" случайно пробили "колодец" в подземную галерею. В ней были найдены останки нескольких десятков доисторических животных - саблезубых кошек, носорогов, слонов, оленей, горных баранов, мелких дроф, гигантских страусов пахиострутио, волков, лис, медведей и других, которые жили 1,8-1,5 миллиона лет.