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10.02.2022 17:34
Рубрика: Экономика

В Крыму рассказали, чем удивит туристов оборудованная пещера "Таврида"

Текст: Илья Изотов
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Экскурсионный туристический маршрут пещеры "Таврида", открытой при строительстве одноименной трассы в Крыму, включит в себя 11 обзорных площадок и протянется вглубь на 500 метров. Об этом сообщил руководитель проекта, старший преподаватель Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
В пещере "Таврида" нашли полностью сохранившийся череп гигантской гиены

Чтобы создать удобный для туристов вход в пещеру, в том числе и для инвалидов, в толще грунта проложили широкую горизонтальную траншею длиной 70 метров.

Особое внимание при создании научно-образовательного и рекреационного комплекса ученые уделили художественной подсветке и топонимике экскурсионного маршрута. Для каждой точки показа создано индивидуальное освещение.

Всего на маршруте будет около 11 точек показа, установят четыре фигуры древних животных, создадут различные голограммы со звуковым сопровождением. Узнать о том или ином обитателе доисторического полуострова можно будет с помощью QR-кодов.

- В пещере будет доступен интернет, - рассказал Геннадий Самохин. - Посетители увидят голограммы саблезубого тигра и мамонта со звуковым сопровождением. Также в пещере будут зоны, где люди смогут прикоснуться к предварительно обработанным окаменелым костным останкам. Кроме того, посетители смогут увидеть горные породы и минералы, встречающиеся не только в самой пещере, но и в Крыму.

Гостей ждут сюрпризы. Например, в одной из ниш экскурсионного маршрута представят экспозицию из минералов возрастом 45 миллионов лет, которые по внешнему виду напоминают современный трубопровод.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Большая часть пещеры "Таврида", исследованные галереи которой достигают пока 1,8 километра, останется за шлюзами, которые будут предотвращать проникновение к нетронутую часть подземелья современных бактерий. В рамках госпрограммы поддержки университетов "Приоритет-2030" научной составляющей экскурсионного маршрута станет научный центр, где на территории создаваемого в окрестностях пещеры ландшафтного парка продолжатся активные исследования ученых Крымского федерального университета.

Напомним, летом 2018 года строители трассы "Таврида" случайно пробили "колодец" в подземную галерею. В ней были найдены останки нескольких десятков доисторических животных - саблезубых кошек, носорогов, слонов, оленей, горных баранов, мелких дроф, гигантских страусов пахиострутио, волков, лис, медведей и других, которые жили 1,8-1,5 миллиона лет.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отдых и туризм в России Пещера под крымской трассой "Таврида"

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