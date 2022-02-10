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10.02.2022 17:08
Рубрика: Происшествия

В Севастополе у школьника изъяли автомат Калашникова

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе полиция изъяла у ученика 11 класса автомат Калашникова, из которого подросток стрелял в новогоднюю ночь на спортивной площадке. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

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Инцидент произошел на улице Тараса Шевченко в Гагаринском районе города. 17-летний парень в маске на лице пришел на спортплощадку с автоматом и выпустил из него несколько очередей. Видеозапись стрельбы, сделанную кем-то стоящим рядом, он сам опубликовал в соцсети.

- Школьник 2004 года рождения на своей личной странице в социальной сети разместил видео, на котором он производит выстрелы из автоматического оружия, находясь на спортивной площадке в ночное время, предположительно, в ночь с 31 декабря на 1 января, - рассказала замруководителя пресс-службы УМВД Мария Нажа.

Об инциденте стало известно директору школы, где учится подросток. Полиция установила, что охолощенный, по предварительным данным, автомат принадлежал отцу школьника, он дал его подростку.

Оружие и 11 патронов к нему изъяты и направлены в экспертно-криминалистический центр УМВД для проведения судебной баллистической экспертизы. По итогам экспертизы будет принято процессуальное решение и квалифицированы действия школьника и его отца.

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