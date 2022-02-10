В Севастополе возобновили уголовное дело о незаконном карьере на пляже

Прокуратура Севастополя потребовала возобновить уголовное дело по факту незаконной добычи песка и гравия на берегу моря в Языковой балке. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, власти Севастополя на протяжении нескольких лет пытаются остановить вывоз полезных ископаемых и грунта с участка возле пляжа в Языковой балке. Надел возле аэродрома Бельбек площадью 14,7 гектара был предоставлен частному владельцу для ведения личного крестьянского хозяйства. Но никакого хозяйства он не вел, а вместо этого безо всякого проекта и геологической экспертизы начал перекапывать склон в водоохранной зоне Черного моря, вывозить грунт, песок и гальку якобы чтобы бороться с оползнями и обвалами. Власти, местные жители и ученые считают, что природе наносится серьезный вред.

Ранее начальник Севприроднадзора Юлия Гаврилова рассказала, что владелец участка в Языковой балке самовольно пользуется недрами с 2019 года, за три года ему выписали восемь штрафов на общую сумму более 2 миллионов рублей. Ущерб от незаконной деятельности оценивался в 44 миллиона рублей. В мае 2021 года суд запретил земляные работы на участке, пока владелец не выполнит все требования экологического законодательства. Несмотря на это в январе 2022 года работы возобновились.

Как рассказали в прокуратуре, ранее по факту незаконной добычи ископаемых было заведено уголовное дело, однако следствие было прекращено. Прокуратура установила, что следователь закрыл дело необоснованно, нарушив требования уголовно-процессуального законодательства, и отменила постановление о прекращении.

- Сейчас расследование ведет следственное управление УМВД России по Севастополю, проводятся следственные действия с целью установления виновных лиц и обстоятельств совершения преступления, - рассказали в прокуратуре.

С компании также намерены взыскать ущерб.