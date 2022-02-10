В Сочи вспыхнул сильный пожар в доме на площади 300 "квадратов"

В Центральном районе Сочи в настоящий момент спасатели завершают работы по тушению сильного пожара. Установлено, что произошло возгорание кровли трехэтажного частного неэксплуатируемого здания на площади 230 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, информация об инциденте по улице Санаторной поступила сегодня в 19.14 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

В Сети появилось видео, на котором видно, как пламя охватило крышу частного дома, стоящего рядом с жилой многоэтажкой.

В 20.02 удалось локализовать пожар на площади 300 квадратных метров, а в 20.30 полностью потушить. К ликвидации привлекли 41 человека и 12 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших.

Уточняется, что причины и обстоятельства пожара будут установлены сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы экстренного ведомства.