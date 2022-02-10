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10.02.2022 08:30
Рубрика: Культура

Уральские металлурги и кондитеры создали пряник в виде чугунной отливки

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 30(8678)
Челябинские кондитеры освоили новую продукцию "на стыке" с другой отраслью - металлургией. Пряник под названием "Каслинское литье" напоминает квадратную металлическую пластину с рельефным изображением дракона - узнаваемой детали самого известного творения каслинских мастеров - павильона для Всемирной выставки 1900 года в Париже, удостоенного там Гран-при.

Для новинки кулинары разработали специальную рецептуру, используя гречишный мед, яичный меланж, пшеничную муку, сахар, растительное масло, шоколад, корицу, мускатный орех, кардамон, соду и натуральный растительный краситель черного цвета. Пряник, к слову, и задумывался таким - черным (прослойка белого шоколада не видна, поскольку находится внутри), чтобы выглядеть брутально, как настоящая чугунная отливка, покрытая голландской сажей и запечатанная в картонную коробку с прозрачной крышкой.

Нужны ли бизнесу и регионам территориальные бренды

Поучаствовать в разработке фирменного дизайна пригласили металлургов, которые ранее сами выступили с похожей инициативой, предложив изображения своих лучших брендовых изделий для оберток премиальных конфет: деталей "парижского" павильона, сквозного рельефа "Каменный цветок", статуэтки "Дон Кихот", скульптуры "Конь с попоной", которая около 60 лет является эмблемой завода, а в 2002-м официально включена в геральдику Каслей и одноименного муниципального района. К слову, у челябинских шоколатье уже есть такой опыт: ранее они реализовали аналогичные проекты с местной филармонией, музеем ИЗО и Южно-Уральским госуниверситетом.

По словам гендиректора завода архитектурно-художественного литья Владимира Киселева, результатами довольны обе стороны: такой маркетинг не только поможет продвижению продукции совершенно разных, на первый взгляд, отраслей, но и послужит росту узнаваемости региона, его популяризации.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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