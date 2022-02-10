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10.02.2022 08:00

Что построят на месте курганского завода по уничтожению химоружия

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 30(8678)
В рамках проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" предприятие "Росатома" - ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО) приступило к строительству в городе Щучье современного производства по переработке отходов промышленных предприятий во вторичные продукты.

Экотехнопарк "Щучье" создадут на базе бывшего завода по уничтожению химического оружия, который завершил работу в 2015 году. В январе 2021-го имущественный комплекс особого объекта передали в ведение ФЭО. Как отмечают в Минприроды России, УрФО является одним из ключевых промышленных регионов, предприятия которого образуют отходы I и II классов, а Свердловская и Челябинская области по их объему входят в десятку "лидеров". Львиная доля таких отходов в УрФО приходится на металлургию (82 процента) и производство кокса и нефтепродуктов (10).

В Щучьем уже имеется вся необходимая инфраструктура, а главное - компетентные кадры и эффективные технологии

- Концентрация промышленного производства у нас на территории в четыре раза выше, чем в других регионах, - цитирует пресс-служба ФЭО начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Черепанова. - Важно создать не только систему учета и контроля за обращением с отходами, что первично, но и единую инфраструктуру их переработки. В этом смысле выбор площадки для создания экотехнопарка в Курганской области закономерен и логичен. Там имеется необходимая инфраструктура, а главное - компетентные кадры и эффективные технологии.

По контракту строить экотехнопарк будет компания "Концерн Титан-2", которая, в свою очередь, сформировала под эту задачу отдельное подразделение - ОП "Щучье". Ему предстоит реконструировать склады твердых и жидких отходов, здание физико-химической переработки, административно-бытовой комплекс, лабораторный корпус, пункт слива цистерн и другие объекты комплекса. Также необходимо построить корпус термического обезвреживания, площадку для твердых коммунальных отходов, стоянку для спецтехники, модульную комплектную трансформаторную подстанцию и другие объекты. Закончить работы планируется к концу 2023 года.

Чтобы не было кривотолков и слухов, важно объективно и достоверно информировать местных жителей о работе нового производства. По словам курганского губернатора Вадима Шумкова, власти заинтересованы в создании эффективной системы экологического мониторинга, включающей предоставление данных в онлайн-режиме, а также в организации работы с населением по экологическим аспектам деятельности экотехнопарка.

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Технологии замкнут в единый производственный цикл: отходы производства одних стадий станут сырьем для других, что позволит исключить захоронение отходов на объекте. Кроме того, предусмотрены замкнутые системы оборотного водоснабжения и водоотведения, гарантирующие отсутствие сброса загрязняющих веществ в окружающую среду. Доставлять отходы I и II классов на переработку в экотехнопарк будут строго в соответствии с требованиями законодательства. Транспорт оснастят аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В федеральных структурах заверили: проект уже получил положительные заключения государственной и общественной экологических экспертиз. За работой экотехнопарка станут следить Ростехнадзор, Росприроднадзор, Федеральное медико-биологическое агентство, МЧС. Контроль будет идти по 149 показателям состояния воздуха, почвы, природной воды, снежного покрова, донных отложений и т. д. Все данные планируется публиковать на сайте ФЭО.

Тем временем

Компании региона уже готовятся к взаимодействию с оператором и регистрируются в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК), чтобы с 1 марта приступить к работе в новых условиях. В системе зарегистрировалось около 3000 пользователей.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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