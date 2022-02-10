Ямалкоммунэнерго увеличивает мощность электростанции

В поселке Тазовский действующая электростанция - ГПА-ТЭЦ №1 увеличивает свою мощность. Подрядная организация произвела доставку одиннадцатой газопоршневой установки мощностью 1,5 МВтв филиал АО "Ямалкоммунэнерго".

Новая ГПУ (газопоршневая установка) повысит надежность и качество электроснабжения, обеспечит резервную мощность во время проведения плановых ремонтов, а также создаст надёжное электроснабжение растущего посёлка. После ввода ее в эксплуатацию мощность всей электростанции составит 16,5 МВт.

"В настоящий момент ГПУ установлена на площадку. Работы по монтажу и пусконаладке запланированы на конец апреля- начало мая этого года", - сообщил ведущий инженер-энергетик филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Тазовском районе Владимир Поленов.

Газопоршневая установка создана на базе двигателей Mitsubishi GS16R2 PTK в контейнерном исполнении. Сборка выполнена в России на Курганском заводе комплексных технологий.

Напомним, что электростанция ГПА-ТЭЦ №1 была введена в эксплуатацию в 2017 году. Особенностью ее размещения являются сложные природно-климатические условия эксплуатации и технологическая изолированность объекта от Единой энергетической системы России.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru.

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"