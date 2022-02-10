Как на Урале изменилось обучение иностранных студентов в пандемию

Ограничения на въезд в Россию для многих иностранных студентов сняли еще летом. В частности, в вузах Свердловской области к очному обучению приступили ребята из всех стран, кроме Китая. Второй семестр для учащихся начинается в гибридном формате 14 февраля.

По данным областного министерства международных и внешнеэкономических связей, сейчас на территории региона учатся более восьми тысяч человек из 116 государств. Несмотря на пандемию, желающих учиться на Урале стало больше. К примеру, в УрФУ нынче числится более 4,5 тысяч студентов из-за рубежа (из них 411 ребят поступило по квоте Минобразования РФ), а в УрГЭУ - свыше 2,5 тысяч.

- По новым нормативам, им необходимо пройти медобследование, а также вакцинацию от коронавируса. У нас 90 процентов иностранных учащихся вернулись на очное обучение. Интерес к высшему образованию на Урале проявляют не только жители стран СНГ, но и Латинской Америки, Африки, европейских стран. К 2023 году российским вузам для зарубежных абитуриентов должны выделить до 30 тысяч квотных мест, - говорит проректор по социальной работе УрГЭУ Роман Краснов.

Между тем РАНХиГС выделяет собственную квоту на обучение иностранцев при поддержке правительства. Так, в Уральском институте управления - филиале академии, по ней обучается пять человек (всего учащихся из-за рубежа - 150). В том числе вуз запустил интеллектуальный конкурс для таких абитуриентов, где будет разыграно 20 бюджетных мест.

- Иностранные студенты могут поучаствовать и в международной олимпиаде Open Doors, которая объединяет ведущие университеты России. Победители получают льготы при поступлении в вузы регионов, скажем, мы приняли 20 ребят по ее итогам в 2021 году. Кроме того, благодаря изменениям в законодательстве сейчас они могут проходить производственную практику не только в стенах вузах, но и на местных предприятиях, - добавляет проректор по международным связям УрФУ Сергей Курочкин.

Зачастую поступающие в уральские вузы ребята выбирают технические специальности, направления по экономике, финансам и ИТ: от информационной безопасности до робототехники. Некоторые студенты во время обучения получают российское гражданство и остаются работать в регионе. К слову, их образовательной поддержкой с 2020 года также занимается Совет проректоров по международной деятельности университетов Свердловской области.