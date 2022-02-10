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10.02.2022 08:48

Молодежь оказалась самой дефицитной категорией на рынке труда Урала

Текст: Ирина Никитина (Тюмень) , Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 30(8678)
За последние два года число работников в возрасте 20-29 лет в стране уменьшилось на 460,5 тысячи человек и спрос на них продолжает расти, сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Эксперты полагают, что это следствие демографической ямы и низкого уровня профориентации молодежи, однако есть и неочевидные причины. Компании предпочитают кадры с опытом работы, а не имеющие его соискатели претендуют на равные условия труда с профессионалами.
Работодатели больше всего нуждаются в квалифицированных рабочих, но молодежь все еще редко выбирает такой путь. Фото: Татьяна Андреева/РГ Работодатели больше всего нуждаются в квалифицированных рабочих, но молодежь все еще редко выбирает такой путь. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Работодатели больше всего нуждаются в квалифицированных рабочих, но молодежь все еще редко выбирает такой путь. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Используя цифры Росстата, аналитики подсчитали, что спад численности молодой рабочей силы начался в 2010 году (за десять лет ее убыль на российском рынке труда составила почти шесть миллионов человек). Несмотря на рост количества бюджетных мест в вузах и разнообразие направлений подготовки, мало кто из выпускников выходит на работу, тем более по специальности, к примеру, в 2021-м трудоустроилось лишь 600 тысяч. Что им мешает это сделать?

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- Удивительно, но среди безработных, зарегистрированных в службе занятости, четверть приходится на людей 20-30 лет. В частности, они порой не стремятся работать, если их материально поддерживают родители. Каждый десятый в возрасте от 15 до 25 не работает и не учится - это потерянный человек для рынка труда. Всего 27 процентов ребят имеют амбиции и желание быть самостоятельными, - отвечает на этот вопрос президент Ассоциации рекрутинговых агентств Урала (АРАУ), директор IBC Human Resources Лариса Богданова.

Считается, что молодые инфантильны из-за того, что им необязательно добывать ресурсы на проживание. Но в этом есть свои плюсы, например, возможность не работать на износ с самого начала карьеры, а попробовать себя в разных ипостасях. Работодателям же придется привлекать юных соискателей не стабильностью, как взрослых специалистов, а новизной проектов. Это вызов для компаний, но в итоге он помогает улучшить конечный продукт и собрать сильную команду.

Так, Михаил Горбунов устроился в IT-компанию еще в студенчестве, но к окончанию университета захотел развиваться в другом направлении. Он вырос из программиста в продуктового аналитика, дополнительно обучаясь на онлайн-курсах. Вместе с компетенциями изменились и его требования к работодателю, включая оплату труда, но найти подходящую фирму было непросто: далеко не все работодатели отвечали запросам соискателя.

- Для меня первостепенную роль играет корпоративная культура, планы по развитию собственного бренда и сотрудников. Прежде чем отыскать такую компанию (куда я пришел уже в качестве дипломированного специалиста), я отсеял разные предложения, и вот почему. Эйчары иногда не читают резюме и проводят собеседование на должность, на которую ты явно не подходишь, либо пренебрежительно относятся к молодому кандидату. Но самое главное - они не могут ответить на вопрос, куда движется компания и в чем заключаются ее ценности, - делится опытом Михаил Горбунов.

Каждый десятый в возрасте от 15 до 25 не работает и не учится - это потерянный человек для рынка труда

Как выяснили аналитики онлайн-университета Skypro, 43 процента екатеринбургских студентов при поиске работы вначале смотрят на размер зарплаты, а для каждого третьего на первый план выходят интересные задачи и возможность самореализации. По словам Ларисы Богдановой, 75 процентов молодых соискателей видят будущую карьеру на руководящей должности. Ну а на старте ребята хотят получать от 30-40 тысяч рублей, что компании нередко считают завышенной суммой. Правда, дефицитному на рынке кандидату они готовы платить и больше.

Фото: iStock
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Зимой юные соискатели из Свердловской области чаще всего отправляли резюме на должности в маркетинге, рекламе (доля от общего числа - 25,9 процента), в сферах образования и науки, а также услуг - от фирм по туризму, развлечениям (36 процентов) до салонов фитнеса и красоты, рассказывают в HeadHunter Урал. Тем временем нуждались в кадрах больше всего предприятия гостиничного бизнеса, общепита, культуры, PR и IT.

- В некоторых сферах нужен диплом о высшем образовании. Например, его требуют у специалистов в области продаж, информационных технологий, у инженеров, аналитиков, врачей и финансистов, - добавляет Богданова.

По словам экспертов, в этом году дефицит квалифицированного персонала сохранится. В ассоциации рекрутинговых агентств составили такой портрет идеального кандидата: дипломированный специалист с опытом работы от пяти лет и сертификатами о допобразовании, который владеет навыками коммуникации и другими soft skills, при этом должен быть старше 25. К слову, востребованы и специалисты в возрастной группе 35-45 лет, умеющие внедрять инновационные решения, растет даже популярность кадров 50+.

Чтобы удержать дефицитную группу людей 25-29 лет на рынке труда и поддержать совсем начинающих, в Минтруде РФ разработали программу содействия занятости молодежи до 2030 года: она позволит нанимать на работу с 14 лет - сразу после выдачи паспорта. В том числе с помощью сервисов на портале "Работа в России" ежегодно планируют трудоустраивать 500 тысяч подростков и вести профориентацию школьников. Члены АРАУ надеются, что благодаря госпрограмме доля трудоустраивающихся выпускников достигнет 92 процентов, а уровень их участия в рабочей силе - 69,5. Другими словами, мы надеемся, что в возрасте 19-25 лет будут работать практически 70 процентов.

Кстати

По данным опроса онлайн-университета Skypro, студенты Екатеринбурга хотели бы менять работу раз в два-три года в крайнем случае не реже, чем раз в пять лет. При этом 27 процентов заявили, что собираются начать карьеру в крупной российской компании, а 20 - в международном проекте. Каждый третий учащийся местного вуза готов переехать ради хорошего вакантного места в другой город, а половина опрошенных - за границу.

А как у соседей?

Онлайн-платформа по поиску работы hh.ru опубликовала список резюме, которые чаще всего размещают тюменские студенты в возрасте 18-24 лет с неоконченным высшим образованием. Обычно они изъявляют желание трудиться менеджерами по продажам и по работе с клиентами (8,4 процента резюме), на процент менее популярны администраторы, потом идут инженеры-конструкторы (5,8), курьеры (5,5), кассиры и продавцы-консультанты (4,6). Кстати, в общей массе объявлений в регионе студенческие резюме занимают 7,1 процента. Зарплата, на которую претендует молодежь, - около 35 тысяч рублей.Интересно, что запрос рынка труда в пятую волну пандемии совсем другой. Как отмечают в тюменском офисе "Авито. Работа": самыми востребованными сейчас являются упаковщики и курьеры (число вакансий выросло в 5,5 и 5,4 раза соответственно), а также сборщики заказов, фасовщики. Все это неплохие варианты для подработки студентов-дневников, ведь заявлен неполный рабочий день, гибкий график, отсутствие особых требований к опыту. Но эти плюсы в большей мере используют люди старшего возраста.

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