На Урале малым производственным компаниям помогут нарастить обороты

В Свердловской области 14 февраля стартует четвертый поток производственного акселератора "Прорыв". Он адресован владельцам и руководителям производств, существующих на рынке более двух лет. Организаторы обещают, что после учебы их предприятия увеличат выручку в среднем на 30 процентов в год, а затраты снизят на 28.

Если в предыдущий раз набрали 76 участников, то в этот ожидают около 100 новых и еще 20-30 бывших выпускников акселератора хотят привлечь в качестве "вольнослушателей". В течение шести недель они будут посещать вебинары с участием экспертов федерального уровня и выполнять домашние задания. Уже через две недели к каждому прикрепят отдельного трекера (наставника: от английского to track - прослеживать, намечать курс).

Изюминка программы в том, что бизнес-инструменты предлагается внедрять сразу же, в течение 3-4 дней

Отличие "Прорыва" от других акселераторов в том, что он адресован исключительно производственникам. Более того, единственный в таком качестве аккредитован Минэкономразвития РФ и включен в перечень обучающих программ для МСП и самозанятых в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", подчеркивает директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников.

- Мы понимаем, что ситуация вокруг быстро меняется, волатильность на рынке высокая, поэтому постоянно изучаем проблемное поле, ищем решения и тестируем. Например, сейчас очень серьезно стоит кадровая проблема, вопросы сбыта и уменьшения себестоимости. Изюминка программы в том, что мы предлагаем внедрять бизнес-инструменты сразу же, в течение 3-4 дней. Кроме того, персонально сопровождаем этот процесс, - поясняет он.

Для бизнеса Екатеринбурга и Свердловской области акселератор бесплатен - обучение финансируется в рамках господдержки.

- Это совместный проект правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга. Городской центр развития предпринимательства работает уже давно. Кроме того, есть областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Мы думали, как повысить эффективность этих институтов развития и минимизировать возможность дублирования функций. Пришли к выводу, что необходимо один из них сконцентрировать на определенном секторе, - поясняет замминистра инвестиций и развития региона Евгений Копелян.

Акселератор появился в самый разгар пандемии, в июне 2020 года. С того момента им воспользовались уже 223 компании региона, из них почти 130 екатеринбургских.

- Как показала практика последних двух лет, производственный бизнес дает наибольшее количество рабочих мест. Он оказался чуть более устойчив, чем другие отрасли экономики, поэтому акселератор востребован, - отмечает председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Александр Воронин.

Выпускники "Прорыва" получают не только консультационно-информационную поддержку, их потребности анализируются - подключается центр поддержки экспорта. В частности, помогает в поиске зарубежных партнеров, в "упаковке" продукции под требования страны-партнера, в сертификации и защите интеллектуальной собственности. К слову, в предыдущем потоке этими услугами воспользовались четыре компании. Еще столько же получили льготные займы от СОФПП. А еще малому бизнесу после акселератора помогают выйти на крупных партнеров, а также на муниципальные предприятия. Один из выпускников сейчас обсуждает сотрудничество с водоканалом Екатеринбурга по инновационным методам очистки бытовых стоков.

- Если у предприятия оборот 10 миллионов рублей, то оно может вырасти на 200-400 процентов. При обороте в 300-400 миллионов - на 50-60 процентов, но в абсолютных величинах, вы понимаете, это совсем другие цифры, - говорит Дмитрий Постников. - Конечно, акселератор не панацея, а инструмент для тех, кто на самом деле хочет эффективно развивать свое производство. Кроме того, это билет в производственную коллаборацию. Сегодня около 160 предприятий постоянно общаются между собой, обеспечивают друг друга заказами, решают общие задачи.