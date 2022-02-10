На Урале малым производственным компаниям помогут нарастить обороты

Новости

На российско-эстонской границе увеличено время оформления транспортных средств 09:57
Самолет А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС 09:53
Шведские хоккеисты едва не упустили победу в матче против Латвии 09:52
Врач Тяжельников дал совет, как быстрее восстановиться после ОРВИ 09:49
Почта России обновила сервис цифровых обращений для клиентов 09:44
Врачи больницы спасли москвичу почку, вынув из нее 7-сантиметровый камень 09:36
Министр: У Ливии нет возможности увеличить экспорт газа в Европу 09:21
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала правоту Мюнхенской речи Путина 2007 года 09:00
ФНС раскрыла, сколько денег получил бюджет с налогов на большие зарплаты 08:56
Евгений Семененко катался с болями в спине на Играх в Пекине 08:56
Американец Натан Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию 08:41
Посол РФ во Франции: Парижу стоит присмотреться к ситуации с Deutsche Welle 08:28
Марк Кондратюк: За команду выступил лучше, чем в личном турнире 08:23
Российские фигуристы с ошибками откатали произвольную программу в Пекине 07:51
Юдзуру Ханю упал с четверного акселя в произвольной программе на ОИ 07:39
Постпред РФ при ООН в Женеве не исключил провокаций со стороны Киева 07:25
Посольство РФ: США ограничивают латиноамериканские страны в свободе выбора 06:35
Сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой в дисциплине "хафпайп" 06:06
Представитель ВОЗ: Процесс одобрения "Спутника V" продвигается вперед 05:30
Fox Business: Запуск соцсети Трампа может состояться в конце марта 04:53
На Камчатке пехотинцы ТОФ обстреляют лавиноопасные склоны вулканов 04:35
Постпред РФ при ООН в Женеве заявил об отсутствии планов "вторгаться" на Украину 04:30
В Приморье построят ангары для хранения пестицидов из Приамурья 03:54
Инфекционист Малышев спрогнозировал выход на плато по COVID через 3-4 недели 03:42
Филиппины отменили карантин для полностью привитых от COVID-19 туристов 03:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 08:21

На Урале малым производственным компаниям помогут нарастить обороты

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 30(8678)
В Свердловской области 14 февраля стартует четвертый поток производственного акселератора "Прорыв". Он адресован владельцам и руководителям производств, существующих на рынке более двух лет. Организаторы обещают, что после учебы их предприятия увеличат выручку в среднем на 30 процентов в год, а затраты снизят на 28.

Если в предыдущий раз набрали 76 участников, то в этот ожидают около 100 новых и еще 20-30 бывших выпускников акселератора хотят привлечь в качестве "вольнослушателей". В течение шести недель они будут посещать вебинары с участием экспертов федерального уровня и выполнять домашние задания. Уже через две недели к каждому прикрепят отдельного трекера (наставника: от английского to track - прослеживать, намечать курс).

Изюминка программы в том, что бизнес-инструменты предлагается внедрять сразу же, в течение 3-4 дней

Отличие "Прорыва" от других акселераторов в том, что он адресован исключительно производственникам. Более того, единственный в таком качестве аккредитован Минэкономразвития РФ и включен в перечень обучающих программ для МСП и самозанятых в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", подчеркивает директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников.

- Мы понимаем, что ситуация вокруг быстро меняется, волатильность на рынке высокая, поэтому постоянно изучаем проблемное поле, ищем решения и тестируем. Например, сейчас очень серьезно стоит кадровая проблема, вопросы сбыта и уменьшения себестоимости. Изюминка программы в том, что мы предлагаем внедрять бизнес-инструменты сразу же, в течение 3-4 дней. Кроме того, персонально сопровождаем этот процесс, - поясняет он.

Для бизнеса Екатеринбурга и Свердловской области акселератор бесплатен - обучение финансируется в рамках господдержки.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как январские события в Казахстане отразятся на экономике Урала

- Это совместный проект правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга. Городской центр развития предпринимательства работает уже давно. Кроме того, есть областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Мы думали, как повысить эффективность этих институтов развития и минимизировать возможность дублирования функций. Пришли к выводу, что необходимо один из них сконцентрировать на определенном секторе, - поясняет замминистра инвестиций и развития региона Евгений Копелян.

Акселератор появился в самый разгар пандемии, в июне 2020 года. С того момента им воспользовались уже 223 компании региона, из них почти 130 екатеринбургских.

- Как показала практика последних двух лет, производственный бизнес дает наибольшее количество рабочих мест. Он оказался чуть более устойчив, чем другие отрасли экономики, поэтому акселератор востребован, - отмечает председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Александр Воронин.

Выпускники "Прорыва" получают не только консультационно-информационную поддержку, их потребности анализируются - подключается центр поддержки экспорта. В частности, помогает в поиске зарубежных партнеров, в "упаковке" продукции под требования страны-партнера, в сертификации и защите интеллектуальной собственности. К слову, в предыдущем потоке этими услугами воспользовались четыре компании. Еще столько же получили льготные займы от СОФПП. А еще малому бизнесу после акселератора помогают выйти на крупных партнеров, а также на муниципальные предприятия. Один из выпускников сейчас обсуждает сотрудничество с водоканалом Екатеринбурга по инновационным методам очистки бытовых стоков.

- Если у предприятия оборот 10 миллионов рублей, то оно может вырасти на 200-400 процентов. При обороте в 300-400 миллионов - на 50-60 процентов, но в абсолютных величинах, вы понимаете, это совсем другие цифры, - говорит Дмитрий Постников. - Конечно, акселератор не панацея, а инструмент для тех, кто на самом деле хочет эффективно развивать свое производство. Кроме того, это билет в производственную коллаборацию. Сегодня около 160 предприятий постоянно общаются между собой, обеспечивают друг друга заказами, решают общие задачи.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Постпред РФ при ООН предупредил об опасности игр с гарантиями безопасности
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян в конце 2021 года