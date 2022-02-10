Жителей Урала обманули на 2 млн с помощью приложения для инвестиций

В Свердловской области двое мужчин из разных городов сообщили в полицию о регистрации на фиктивных инвестиционных площадках, после которой они лишились денег.

9 февраля в отделы полиции Серова и Каменска-Уральского обратились два местных жителя, 1978 и 1976 годов рождения. Один - мастер крупного металлургического предприятия, второй - машинист железной дороги, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчинам попалась в интернете реклама инвестиционных программ, названия которых были созвучны с проектами крупной российской энергетической компании, но которые, как оказалось, не имели никакой связи с ней.

Пострадавшие перешли по ссылкам, ввели свои личные данные и после этого с ними связались "эксперты". Мошенники убедили доверчивых свердловчан установить на смартфоны приложение, зарегистрироваться на биржевых платформах и перечислить деньги.

- После непродолжительных манипуляций начинающие брокеры увидели, их доход действительно существенно вырос, и они решили обналичить виртуальные деньги, чтобы получить первую прибыль. Но чтобы получить деньги, им предложили еще раз заплатить крупному сумму. С мастера потребовали 25 тысяч долларов, а с машиниста - более одного миллиона рублей, - сказал Валерий Горелых.

Так мужчины поняли, что их обманули и пошли в полицию. В общей сложности они пожертвовали мошенникам больше двух миллионов рублей. Злоумышленников разыскивают.

Кстати

Как сообщает главк МВД, в Тюменской и Свердловской областях недавно задержали подозреваемых в мошенничестве. В Тюмени мужчина забирал у пенсионеров деньги, а в Нижнем Тагиле мошенники звонили от имени родственников, попавших в ДТП и просили с курьером передать вещи и деньги.