Полиция поймала тех, кто обманывал стариков

10 февраля стало известно, что сотрудниками полиции в Тюменской и Свердловской областях задержаны "подозреваемые в мошенничестве в отношении пожилых граждан". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все началось в конце прошлого года. Тогда в отделы полиции Тюмени стали поступать заявления от пенсионеров. Они сообщали о том, что у них украли все сбережения. Разные старики описывали одну и ту же схему. Пенсионеру звонил человек, который представлялся сотрудником полиции. Он заявлял, что их близкие родственники попали в дорожно-транспортные происшествия, что против них может быть возбуждено уголовное дело. А чтобы избежать наказания, надо заплатить. Суммы варьировались от 50 до 290 тысяч рублей.

Доверчивые граждане отдавали свои деньги и только спустя некоторое время узнавали, что с их родными все в порядке.

Первым полицейские задержали уроженца Татарстана. Он рассказал, что в одном из мессенджеров ему предложили работу. От него требовалось приезжать к пенсионерам домой и забирать деньги. За свои услуги он имел 10 процентов от полученной суммы. Этого человека суд арестовал.

В это же время в Свердловской области сотрудники отдела полиции "Нижнетагильское" задержали группу граждан. Эти граждане занимались тем же самым - обманывали стариков.

Жителям Нижнего Тагила также звонили от имени родственников, которые якобы спровоцировали ДТП, в результате которых пострадали и сами виновники.

Помимо того, что звонившие предлагали заплатить за непривлечение к уголовной ответственности, они цинично просили собрать родным пакет со всем необходимым для передачи в больницу и отдать его вместе с деньгами курьеру.

Полицейские смогли вычислить двоих по камерам видеонаблюдения. Была организована целая спецоперация для того, чтобы машина, в которой сидели мошенники, была задержана на выезде из Нижнего Тагила. В салоне автомобиля полицейские увидели подготовленные пенсионерами пакеты, в которых лежали домашние тапочки, белье и умывальные принадлежности. "Также были изъяты более 150 тысяч рублей и несколько банковских карт", - уточнила Ирина Волк.

Одна из задержанных рассказала полицейским, что из распространенного мессенджера получила предложение подработать курьером. Вместе с водителем она забирала деньги у граждан, после чего переводила их на указанный нанимателем счет.

По словам задержанной, она получала четыре, а водитель - три тысячи рублей за каждый выезд.

"В обоих регионах следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ.

Предварительное расследование продолжается", - подчеркнула Ирина Волк.