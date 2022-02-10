Тюменский подросток начал выращивать бычков, чтобы купить компьютер

Пару лет назад на форуме для представителей бизнеса "Антихрупкость" Саша Сотников, подросток из Голышманово, спросил у взрослых: "Могу ли я считаться предпринимателем в 11 лет, имея одного бычка?" "Можешь, если приобрел животное, вырастил его, продал и на этом заработал", - ответил ему Тарас Кожанов, пожалуй, самый известный козовод России, владеющий 12-тысячным стадом.

Сейчас у Александра уже три бычка и еще кое-какая живность. В прошлом году школьник из сибирской глубинки стал героем спецпроекта Института воспитания РАО "Дети России" (там его объявили самым юным бизнесменом страны), покорив экспертов необычным хобби. К слову, непростую науку множить рубли шестиклассник познает методом собственных проб и ошибок, а также с помощью советов родителей и книги "Твой первый миллион", которую, кстати, получил на упомянутом форуме за "очень жизненный вопрос".

А начиналось все вполне тривиально: в семье Сотниковых-Смольниковых сломался единственный компьютер.

- Саня решил скачать игру, а жесткий диск не выдержал - вот, в общем-то, и все, - смеется мама Светлана. - Тогда ребенок захотел купить собственную технику. У него уже были подарочные деньги, а также копил, собирая и продавая яблоки с участка.

Но до нужной суммы было далеко, и старшая сестра посоветовала: "А ты возьми бычка, откорми его, потом сдай". С тех пор прошло больше двух лет. Нового компьютера у мальчишки так и не появилось - первые заработанные 50 тысяч рублей он вновь вложил в хозяйство. Затянуло. Тут уж не до игрушек.

Фермерство для Саши началось с Мишки, бычка-голштина. Потом были Бася и Бублик. Сейчас герефорды Сеня и Веня, а Бизона голштинской породы накануне Нового года семье подарил руководитель местного агрохолдинга. По загону бродят два барана. В курятнике, который парень построил, расставшись с любимым квадроциклом, квохчут рыжие голландские курочки.

- Я просчитал: чтобы оправдать затраты на корма, добавки, ракушку, мел, надо поднимать цену на яйца, но сельчанам это точно не по карману. Поэтому весной заменю несушек бройлерами, - рассуждает юный фермер.

С прошлого года отец стал привлекать сына к заготовке сена. И опять парнишка загорелся - приобрел старенький трактор, сейчас чинит его вместе с дедом, чтобы выйти в поле уже на своей технике, а не просить у родственников.

Нового компьютера у мальчишки так и не появилось - первые заработанные 50 тысяч рублей он вновь вложил в хозяйство. Затянуло

Александр четко планирует не только будущие месяцы, но и каждый день: рано утром кормит животных, убирает в стайках, садится за учебу. Когда отменят дистанционку, вернется к занятиям в музыкальной (он играет на саксофоне) и спортивной (тягает гири) школах. Кажется, такой разброс в увлечениях только отнимает силы и время, но на самом деле все в тему: спорт тренирует дисциплину и выносливость, а музыка помогает воспитывать добрые чувства. Пока друзья просиживают дни в телефонах, он знакомится с интересными людьми, напитывается новыми знаниями, трудится, зарабатывает, учится распоряжаться деньгами. Говорит, что счастлив.

- Отправили было ребенка в летний лагерь. Никакого покоя - переживал, что не так ухаживаем за хозяйством. Теперь отказывается от отдыха вдали от дома, - рассказывает мама. А сын возражает: мол, поехать куда-то ненадолго он всегда готов - например, на рыбалку или в аквапарк.

- А глобальная цель у тебя есть? - спрашиваю у подростка.

- Конечно. Собственная машина. Подсчитал: если буду хорошо работать, то к 18 годам смогу купить, возможно, подержанный, но достойный автомобиль. Мама говорит, это правильно.

Наверное, Сашу Сотникова можно назвать уникальным ребенком: мало кто из его сверстников предпочтет играм и соцсетям тяжелый крестьянский труд. Зато он не понаслышке знает о том, как достаются деньги, и готов расти и развиваться вместе со своим бизнесом. Недавно родные рассказали парню про самозанятость. Кто знает, может, в 14 лет он решится и на этот шаг.

Компетентно

Дмитрий Утьев, руководитель центра поддержки предпринимательства инвестиционного агентства Тюменской области:

- Есть гипотеза (мы стараемся ее подтвердить), что потенциальных предпринимателей гораздо больше среди учащихся средних специальных учебных заведений, чем среди студентов вузов. Выпускник университета, как правило, становится наемным сотрудником - идет в крупную корпорацию либо на госслужбу. А выпускник колледжа строит карьеру с низшей до высшей ступени профессии. Для таких ребят, преимущественно из глубинки, инвестагентство организует несколько проектов, направленных на формирование положительного отношения к предпринимательству. Например, "Трудовое лето" реализуется в школах Армизонского муниципального района, а "Мой бизнес" - в небольших городах региона: ребята из техникумов встречаются с местными предпринимателями и посещают предприятия. Нам важно показать им, что успешным можно стать не только в Москве, но и, например, в Заводоуковске. Базовые навыки, отношение к профессиям, найму или работе на себя у подростка закладываются уже в 13 лет. Поэтому говорить с детьми о бизнесе - правильно и необходимо.