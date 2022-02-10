Тюменский подросток начал выращивать бычков, чтобы купить компьютер

Новости

Fox Business: Запуск соцсети Трампа может состояться в конце марта 04:53
На Камчатке пехотинцы ТОФ обстреляют лавиноопасные склоны вулканов 04:35
Постпред РФ при ООН в Женеве заявил об отсутствии планов "вторгаться" на Украину 04:30
В Приморье построят ангары для хранения пестицидов из Приамурья 03:54
Инфекционист Малышев спрогнозировал выход на плато по COVID через 3-4 недели 03:42
Филиппины отменили карантин для полностью привитых от COVID-19 туристов 03:18
В Румынию прибыла первая колонна с американской военной техникой 02:40
Макрон назвал переговоры с Путиным "содержательными и насыщенными" 02:05
В штате Нью-Йорк два человека получили ранения при стрельбе возле школы 01:44
В генконсульстве РФ в Нью-Йорке впервые в истории осталось 5 сотрудников 01:15
В Испании отменяют ношение масок на открытом воздухе 00:41
ЦПВС: Амнистированные с помощью США террористы уезжают в Америку и Европу 00:06
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян в конце 2021 года 09.02.2022
Комплексы ПВО производства РФ сорвали атаку Израиля на провинцию Дамаск 09.02.2022
Глава СК взял на личный контроль дело о нападении на магазин в Истре 09.02.2022
МИД РФ: Британия должна изменить тональность риторики в диалоге с Россией 09.02.2022
"Превратятся в тыкву": в Минфине указали на самые рискованные вложения 09.02.2022
"Челси" встретится в финале клубного чемпионата мира с "Палмейрасом" 09.02.2022
Совет ISU предложил поэтапно повышать возрастной ценз в фигурном катании 09.02.2022
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона 09.02.2022
Минэкономразвития оценило рост ВВП России по итогам 2021 года в 4,6% 09.02.2022
Борис Грызлов: Украина отказывается от диалога с Донбассом 09.02.2022
МИД: Россия готова обсуждать с ФРГ снятие ограничений со СМИ 09.02.2022
Ищущие работу россияне смогут претендовать на высокие зарплаты 09.02.2022
МИД РФ не исключает вторжения США на Украину 09.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 04:08
Рубрика: Общество

Тюменский подросток начал выращивать бычков, чтобы купить компьютер

Текст: Ирина Никитина (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 30(8678)
Пару лет назад на форуме для представителей бизнеса "Антихрупкость" Саша Сотников, подросток из Голышманово, спросил у взрослых: "Могу ли я считаться предпринимателем в 11 лет, имея одного бычка?" "Можешь, если приобрел животное, вырастил его, продал и на этом заработал", - ответил ему Тарас Кожанов, пожалуй, самый известный козовод России, владеющий 12-тысячным стадом.
Фото: Олеся Зазулина Фото: Олеся Зазулина
Фото: Олеся Зазулина

Сейчас у Александра уже три бычка и еще кое-какая живность. В прошлом году школьник из сибирской глубинки стал героем спецпроекта Института воспитания РАО "Дети России" (там его объявили самым юным бизнесменом страны), покорив экспертов необычным хобби. К слову, непростую науку множить рубли шестиклассник познает методом собственных проб и ошибок, а также с помощью советов родителей и книги "Твой первый миллион", которую, кстати, получил на упомянутом форуме за "очень жизненный вопрос".

Фото: iStock
Что задали на завтра: Как научить детей самостоятельности

А начиналось все вполне тривиально: в семье Сотниковых-Смольниковых сломался единственный компьютер.

- Саня решил скачать игру, а жесткий диск не выдержал - вот, в общем-то, и все, - смеется мама Светлана. - Тогда ребенок захотел купить собственную технику. У него уже были подарочные деньги, а также копил, собирая и продавая яблоки с участка.

Но до нужной суммы было далеко, и старшая сестра посоветовала: "А ты возьми бычка, откорми его, потом сдай". С тех пор прошло больше двух лет. Нового компьютера у мальчишки так и не появилось - первые заработанные 50 тысяч рублей он вновь вложил в хозяйство. Затянуло. Тут уж не до игрушек.

Фермерство для Саши началось с Мишки, бычка-голштина. Потом были Бася и Бублик. Сейчас герефорды Сеня и Веня, а Бизона голштинской породы накануне Нового года семье подарил руководитель местного агрохолдинга. По загону бродят два барана. В курятнике, который парень построил, расставшись с любимым квадроциклом, квохчут рыжие голландские курочки.

- Я просчитал: чтобы оправдать затраты на корма, добавки, ракушку, мел, надо поднимать цену на яйца, но сельчанам это точно не по карману. Поэтому весной заменю несушек бройлерами, - рассуждает юный фермер.

С прошлого года отец стал привлекать сына к заготовке сена. И опять парнишка загорелся - приобрел старенький трактор, сейчас чинит его вместе с дедом, чтобы выйти в поле уже на своей технике, а не просить у родственников.

Нового компьютера у мальчишки так и не появилось - первые заработанные 50 тысяч рублей он вновь вложил в хозяйство. Затянуло

Александр четко планирует не только будущие месяцы, но и каждый день: рано утром кормит животных, убирает в стайках, садится за учебу. Когда отменят дистанционку, вернется к занятиям в музыкальной (он играет на саксофоне) и спортивной (тягает гири) школах. Кажется, такой разброс в увлечениях только отнимает силы и время, но на самом деле все в тему: спорт тренирует дисциплину и выносливость, а музыка помогает воспитывать добрые чувства. Пока друзья просиживают дни в телефонах, он знакомится с интересными людьми, напитывается новыми знаниями, трудится, зарабатывает, учится распоряжаться деньгами. Говорит, что счастлив.

- Отправили было ребенка в летний лагерь. Никакого покоя - переживал, что не так ухаживаем за хозяйством. Теперь отказывается от отдыха вдали от дома, - рассказывает мама. А сын возражает: мол, поехать куда-то ненадолго он всегда готов - например, на рыбалку или в аквапарк.

- А глобальная цель у тебя есть? - спрашиваю у подростка.

- Конечно. Собственная машина. Подсчитал: если буду хорошо работать, то к 18 годам смогу купить, возможно, подержанный, но достойный автомобиль. Мама говорит, это правильно.

Наверное, Сашу Сотникова можно назвать уникальным ребенком: мало кто из его сверстников предпочтет играм и соцсетям тяжелый крестьянский труд. Зато он не понаслышке знает о том, как достаются деньги, и готов расти и развиваться вместе со своим бизнесом. Недавно родные рассказали парню про самозанятость. Кто знает, может, в 14 лет он решится и на этот шаг.

Компетентно

Дмитрий Утьев, руководитель центра поддержки предпринимательства инвестиционного агентства Тюменской области:

- Есть гипотеза (мы стараемся ее подтвердить), что потенциальных предпринимателей гораздо больше среди учащихся средних специальных учебных заведений, чем среди студентов вузов. Выпускник университета, как правило, становится наемным сотрудником - идет в крупную корпорацию либо на госслужбу. А выпускник колледжа строит карьеру с низшей до высшей ступени профессии. Для таких ребят, преимущественно из глубинки, инвестагентство организует несколько проектов, направленных на формирование положительного отношения к предпринимательству. Например, "Трудовое лето" реализуется в школах Армизонского муниципального района, а "Мой бизнес" - в небольших городах региона: ребята из техникумов встречаются с местными предпринимателями и посещают предприятия. Нам важно показать им, что успешным можно стать не только в Москве, но и, например, в Заводоуковске. Базовые навыки, отношение к профессиям, найму или работе на себя у подростка закладываются уже в 13 лет. Поэтому говорить с детьми о бизнесе - правильно и необходимо.

В Челябинске наградили юных экологов
В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

Главное сегодня

Постпред РФ при ООН в Женеве заявил об отсутствии планов "вторгаться" на Украину
В генконсульстве РФ в Нью-Йорке впервые в истории осталось 5 сотрудников
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян в конце 2021 года
Представители РФ не примут участие в Мюнхенской конференции в этом году
Инфекционист Малышев спрогнозировал выход на плато по COVID через 3-4 недели
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов