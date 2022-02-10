Ученые выяснили, от чего пострадали фондовые рынки в пандемию

Ученые из Уральского федерального университета, Дрезденского технического университета и Уфимского государственного авиационного университета провели исследование, в котором определили, что в пандемию, кроме самой заболеваемости, больше всего повлияло на мировые фондовые рынки.

Научная статья опубликована в журнале International Review of Economics & Finance.

Как объясняет доцент УрФУ Александр Непп, в чрезвычайных ситуациях люди склонны к резким перепадам настроения и принятию решений в состоянии, когда эмоциональные реакции преобладают над рациональными. Способность мыслить и поступать рационально ослабевает и тогда, когда индивид, попадая в толпу, заражается массовым психозом. Законы поведения толпы применимы и к интернет-сообществам.

В работе проследили динамику индексов фондовых рынков США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии и Японии. Ученые построили экономико-математические модели, в которых отражалась заболеваемость коронавирусом, количество публикаций в СМИ о нем, о числе поисковых запросов в Google и постов в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Данные анализировались с 30 декабря 2019 года по 30 апреля 2020 года, то есть, во время первой волны заболеваемости и всплеска информации о COVID-19.

Данные показали, что о с середины февраля по середину марта заболеваемость COVID-19 спровоцировала массу обсуждений пандемии в СМИ, взрывообразный рост количества поисковых запросов на эту тему в интернете и активности в соцсетях. Модели помогли выявить негативное влияние соцсетей на на волатильность индексов фондового рынка. Также они обнаружили эффект хайпа и истерии, проявившийся во взрывообразном краткосрочном усилении воздействия соцсетей на волатильность биржевых индексов. И третий момент - влияние медиа и хайпа были равны или сопоставимы влиянию самой болезни.

Ученые отметили, что СМИ и Instagram оказали наименьшее влияние на рынок, а самое сильное давление было со стороны запросов в Google, дискуссий в Facebook и сообщений в Twitter. То есть, соцсети сыграли важную роль в разрастании истерии и воздействовали в этот момент на рынок сильнее, чем обычные факторы - цена нефти и золота.

По словам ученых, исследование показывает, что в подобных ситуациях стабилизировать рынки могут действия правительства. А к тому, что СМИ и соцсети могут влиять на рынок, должны быть готовы власти и инвесторы. Первые должны проводить разъяснительные компании, вторые - помнить, что истерика - это кратковременный эффект.