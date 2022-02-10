Власти регионов Урала поддержали проекты развития вузовской науки

Правительство Свердловской области внесло изменения в госпрограмму "Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года", предусматривающие, в частности, изменение объема финансирования Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ). В бюджете Свердловской области на 2022 год на это предусмотрено 100 миллионов рублей, такую же сумму вложат участники проекта.

Напомним: соглашение о создании УМНОЦ заключили правительства Свердловской, Челябинской и Курганской областей, в 2020 году центр получил федеральный статус. Сегодня в нем десятки участников: вузы, институты УрО РАН, промышленные предприятия. Инициатор, выполняющий функции проектного офиса, - Уральский федеральный университет. Крупнейший вуз, кстати, в 2023 году сможет кардинально улучшить условия для проживания, учебы студентов и ведения различной исследовательской деятельности, получив в качестве нового кампуса комплекс деревни Универсиады после ее окончания.

Межвузовский комплекс поможет удержать на Южном Урале интеллектуальную молодежь, а заодно добавит региону новые компетенции и обогатит городскую среду

Тем временем власти Южного Урала перешли к практическому воплощению идеи создания в Челябинске межуниверситетского кампуса мирового уровня, анонсированной в августе прошлого года. Они определяют состав концессионеров, которые займутся строительством, - уже состоялся ряд встреч и переговоров по этому поводу.

- Мы плотно взаимодействуем с федеральным правительством по вопросу создания кампуса, в частности, на недавнем Госсовете обсуждали этот вопрос, я делал доклад. В рабочем порядке решаем необходимые вопросы с Росимуществом. Одним словом, идет процесс, и сейчас самое время детально обсудить переход к практической фазе реализации нашего проекта, - сообщил на днях губернатор Алексей Текслер.

Старший вице-президент российского банка Андрей Киселев подтвердил, что все необходимые материалы и документы для предоставления частной концессионной инициативы подготовлены.

Кроме того, к настоящему моменту разработана концепция кампуса, включая архитектурные решения, определены технические и финансово-экономические параметры, утверждена дорожная карта, в ближайшее время состоится презентация проекта. Уже известно, что строительство начнется на площадках Челябинского и Южно-Уральского госуниверситетов. Как сообщил в начале 2022 года на полях Гайдаровского форума глава региона, до половины площадей кампуса составят гостиницы и связанные с ними объекты, другая часть будет включать учебные и лабораторные здания, коворкинг, большой универсальный конгресс-холл, технопарк. На этой же территории будут физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, амфитеатр.

Образовательная, исследовательская и социальная инфраструктура площадью свыше 126 тысяч квадратных метров должна обеспечить около 5 тысяч мест для размещения и проживания студентов, преподавателей, научных сотрудников. Власти надеются, что межвузовский комплекс поможет удержать на Южном Урале интеллектуальную молодежь, а заодно добавит региону новые компетенции и обогатит городскую среду: на параллели Университетской набережной сооружается также спортивный кластер, и такие новостройки спального массива делают эту территорию одним из главных центров городского развития.

Рабочее проектирование кампуса продлится до конца года, а стройка, как ожидается, стартует в 2023-м. Ввод же комплекса в эксплуатацию планируется в конце 2024-го - начале 2025 года.

Ранее сообщалось, что 20 процентов необходимых для реализации этого проекта средств область готова выделить сама, еще столько надеется получить от заинтересованных компаний, а 60 процентов - от федерального центра. Затраты ориентировочно назывались на уровне 9,3 миллиарда рублей. Но, по сегодняшним оценкам, предварительная стоимость комплекса выросла до 14,3 миллиарда, включая грант по федеральному проекту "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" нацпроекта "Наука и университеты".