Родителей детей с особенностями будут информировать о ранней помощи

В Минздраве разрабатывают единый протокол сообщения о диагнозе ребенка. Врачей обяжут не просто информировать родителей о рождении особенных детей, но сориентировать их обо всех медицинских, социальных, психолого-педагогических услугах, которые они могут получить. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на конференции в ТАСС.

Он пояснил, что проект документа уже подготовлен и направлен для обсуждения в регионы. Замминистра обратил внимание, что раннее выявление заболевания, своевременно назначенное лечение и реабилитация увеличивают шансы ребенка на выздоровление. "Чем раньше назначена терапия, тем больше шансов сохранить здоровье", - говорит Салагай.

По его словам, ранняя помощь начинается с пренатальной диагностики. В прошлом году ее прошли более 1,1 млн беременных женщин. Также для выявления врожденных заболеваний проводится неонатальный скрининг новорожденных. В 2020 году, например, было обследовано 1,3 млн детей и 1,1 тыс. из них было назначено коррекционное лечение.

Уполномоченный по делам ребенка при президенте Мария Львова-Белова отметила, что четверть детей, участвующих в ранней помощи, к первому классу приходят в норму.