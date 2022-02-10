Российский рынок ПК вырос на 10,7% в 4 квартале 2021 года

Российский рынок компьютеров вырос в 4-м квартале 2021 года вырос на 10,7% в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Всего было поставлено 1,9 миллиона настольных и портативных ПК, отмечает аналитическое агентство IDC.

Рост произошел за счет моделей начального и среднего уровня, излишки которых образовались на заводах крупнейших производителей ПК в ноябре-декабре 2021 года вследствие насыщения рынка и резкого снижения спроса на данные модели в США. Поскольку в России в течение 2021 года ощущался дефицит недорогих моделей компьютеров, большинство вендоров приняли решение о перенаправлении поставок.

В пятерку лидеров российского рынка персональных компьютеров вошли компании Lenovo (18,5% от всех поставленных за квартал ПК), Acer (16,8%), ASUS (15,6%), HP (14,8%) и Dell (6,0%).

Сегмент ноутбуков вырос на 14,6% по сравнению с показателями четвертого квартала 2020 года. Поставки составили 1,3 миллиона штук. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущено под брендом Lenovo. В пятерку ведущих поставщиков ноутбуков также вошли ASUS, ACER, HP и Apple (в порядке убывания доли).

Поставки настольных ПК в четвертом квартале выросли лишь на 3,0% относительно 2020 года и составили 0,6 миллиона штук. Acer, HP и iRU возглавляют список лидеров в сегменте десктопов, а замыкают пятерку лидеров Lenovo (4-е место) и DELL (5-е).

Ранее "РГ" писала о том, что стоимость сборки компьютера за последние три недели резко снизилась. Причина в снижения цен на сборку ПК состоит в падении курса биткоина.