Рынок труда благоволит ищущим высокооплачиваемую работу

Рынок труда трансформировался в рынок соискателя. Ищущие работу имеют право выбора - лучших условий работы, высокой зарплаты. В Финансовом университете при правительстве РФ уточняют, что сейчас действительно благоприятное время для поиска новой работы на выгодных условиях, но к концу года ситуация может измениться.

"Сегодня безработица находится на достаточно низком уровне, а спрос на сотрудников - очень высокий. В такой ситуации соискатели могут претендовать на более значительный уровень зарплатных предложений, а также пробовать себя в новых областях. При этом меры господдержки продолжат работать и в 2022 году. Речь о программах переобучения по востребованным на локальных рынках труда профессиям, субсидировании найма, модернизации центров занятости и их перенацеливании на решение жизненных и бизнес-ситуаций", - рассказал "РГ" гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Как подчеркивает первый заместитель декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций, профессор департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев, о состоянии рынка труда можно, в частности, судить исходя из частоты увольнений и разнообразных трудовых споров.

"Исследования Финансового университета показывают, что в последнее время доля тех, кто знает об увольнениях среди друзей и знакомых, боится увольнений или недавно был уволен, заметно упала. По сравнению с началом 2021 года таких людей стало на 10% меньше. Гораздо реже люди говорят о трудовых спорах со своим работодателем. Здесь снижение составляет 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число тех, кто претендует на вакансии, предполагающие неквалифицированный физический труд, в последние месяцы, по нашим данным, постоянно снижается. Все эти данные говорят о том, что восстановление экономики России после коронавирусного кризиса продолжается. Спрос на рабочую силу растет и является главным драйвером роста реальных зарплат на рынке. Так что действительно можно говорить о том, что сегодня рынок труда - это рынок соискателей", - подчеркивает Селезнев.

Эксперт добавляет, что особенностью российского рынка труда является то, что наибольшую активность в поиске нового места работы наши сограждане проявляют в те периоды, когда экономика на подъеме. "Когда в стране кризис, люди не отваживаются искать новое место. И наоборот, при появлении новых вакансий на фоне оживления экономики россияне начинают искать новую работу. Именно эту картину мы наблюдаем сейчас. Спрос на места, требующие квалифицированного труда и, соответственно, обеспечивающие более высокую зарплату, в последние пару месяцев значительно увеличился. Но мы ожидаем охлаждения рынка труда к концу 2022 года, когда, по нашим прогнозам, начнется некоторое замедление экономики. До этого времени мы прогнозируем достаточно высокую активность населения в поиске новой работы и организаций в части поиска квалифицированных сотрудников", - добавил Селезнев.

По информации портала "Работа в России", агент по недвижимости в столице может заработать в месяц до миллиона рублей

Спрос на сотрудников сейчас действительно большой. По данным оперативного мониторинга минтруда, по состоянию на 9 февраля, в органах занятости в качестве безработных было зарегистрировано 706 тысяч человек, а на портал "Работа России" заявлено 1,66 млн вакансий. Например, в Москве больше всего предложений для курьеров, водителей, операторов абонентских служб. В Санкт-Петербурге много предложений для швей, инженеров-технологов, поваров. В Краснодарском крае требуются водители, продавцы, консультанты. Много вакансий для таких работников и, к примеру, в Приморском крае и сибирских регионах.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Марина Трубилина

Самые высокие зарплаты предлагаются в Москве. Так, по информации портала "Работа в России", агент по недвижимости в столице может заработать в месяц до миллиона рублей. Врач-стоматолог может заработать почти 900 тысяч рублей, а заместитель гендиректора по экономике и финансам - почти полмиллиона рублей в месяц.

Правда, у рынка труда в 2022 году есть и еще одна особенность. Это удаленная занятость, которая подходит и понравилась далеко не всем. Так, по данным опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ, за год заметно выросло число людей, предпочитающих работать в офисе, а не дома. В конце 2020 года о желании работать именно в офисе заявили 44% опрошенных работающих россиян, в конце 2021 года их доля увеличилась до 59%.

Заметно выросла и доля сотрудников, уже работающих в офисе на постоянной основе - с 62% в 2020 году до 78% в 2021-м. Около 14% работающего населения совмещают удаленный и "офисный" формат, трудясь по комбинированному графику. Причем привлекает такой график в два раза больше работников - 28%. Полностью перейти на удаленку готовы только 9% опрошенных. При этом 8% уже работают в удаленном формате на постоянной основе.

Удаленка очень подходит для жителей регионов, которые хотят выйти на московский рынок труда. Например, репетиторам. Они поняли, что могут набирать московских учеников, предлагая на порядок ниже цены за свои услуги, чем их московские коллеги. В выигрыше все - и сами репетиторы, которые, демпингуя, могут набрать больше учеников и получать неплохой доход, и ученики и их родители, которые сэкономят на подготовке к экзаменам.

"Еще пару лет назад зарплата специалистов в Москве и регионе отличалась сильно - она могла быть ниже, чем в Москве, на 50-60%, сейчас разрыв может составлять 20-30%", - говорит HR-директор Platforma Виктория Болотских. Полностью легализованный во время пандемии удаленный найм становится все более притягательным для столичных организаций. Они за меньшие деньги нанимают на работу нужных им специалистов в регионах, которые готовы работать удаленно. Ведь, например, средняя стоимость выхода из дома в офис в Москве - от 10 тысяч рублей, в регионах - от 4 тысяч рублей, пояснила директор по маркетингу компании Kelly Services Жанна Волкова. Если же работнику для поездок в офис надо нанимать няню для своих детей или оплачивать парковку рядом с работой, надбавка может доходить до 50-60 тысяч рублей. Когда люди работают из дома, этих трат можно избежать.