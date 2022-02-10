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10.02.2022 00:00
Рубрика: Экономика

Счетная палата предложила уточнить порядок закупок для госкомпаний

Текст: Евгений Гайва
Госкомпании при заключении контрактов должны определять начальную цену только после технологического и ценового аудита обоснования вкладываемых в проект инвестиций, считают в Счетной палате (СП). Изменения предлагается внести в Порядок заключения контрактов.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

К таким выводам в СП пришли по итогам проверки хода строительства дорог международного транспортного коридора Европа-Западный Китай. Как выяснили аудиторы, госкомпания "Автодор" заключила десять договоров на выполнение работ по проектированию и строительству девяти участков трассы М-12 "под ключ" на сумму 572,8 млрд рублей без положительных заключений госэкспертизы. При этом начальную (максимальную) цену госкомпания определила расчетно, без технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, поскольку законодательством порядок определения начальной цены для контрактов, заключаемых госкомпаниями не урегулирован.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"В соответствии с действующим Порядком заключения контрактов, предметом которых одновременно является выполнение работ по проектированию и строительству, начальная цена определяется только после получения заключения о результатах технологического и ценового аудита обоснования вкладываемых в проект инвестиций. Однако положения этого Порядка не применимы к госкомпании, которая осуществляет закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ", - пояснили в СП.

Как отметили аудиторы, на строительство М-12 по состоянию на 1 октября 2021 года было направлено 91,5 млрд рублей. Опережающее финансирование позволило заключить договоры по всем этапам проектирования и строительства. Однако подтвердить предусмотренный федеральным проектом объем финансовых вложений в строительство М-12 не представляется возможным из-за отсутствия положительных заключений госэкспертизы на проектную документацию, в том числе из-за несоблюдения сроков ее разработки, указал аудитор СП Валерий Богомолов.

По плану федерального проекта, "Автодор" должен был получить заключения госэкспертизы до 30 сентября 2021 года. Но на 1 октября они отсутствовали. При этом подрядчикам были выплачены авансы на подготовку территории и закупку основных материалов общей суммой в 72,3 млрд рублей, отмечают в СП.

Также Счетная палата предложила уточнить сроки резервирования земель в зонах размещения автомобильных дорог федерального значения и установить их с момента утверждения документации по планировке территории. Сейчас такая норма отсутствует, что может привести к увеличению расходов федерального бюджета на строительство М-12, отметили в СП.

Экономика Бизнес Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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