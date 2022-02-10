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10.02.2022 18:16
Рубрика: Культура

Scorpions рассказали "РГ" о новом альбоме и концертах в России

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8679)
Музыканты одной из самых знаменитых в мире рок-групп снова вернулись, теперь уже с альбомом Rock Believer - снова мелодичным, мощным, гитарным, как в 80-е, но уже с актуальным и креативным саундом наших дней. Накануне релиза бессменный солист Scorpions Клаус Майне ответил на вопросы обозревателя "РГ".
На сцене Клаус Майне порой подыгрывает себе на бубне, а в некоторых - самых любимых - берет в руки гитару. Фото: РИА Новости На сцене Клаус Майне порой подыгрывает себе на бубне, а в некоторых - самых любимых - берет в руки гитару. Фото: РИА Новости
На сцене Клаус Майне порой подыгрывает себе на бубне, а в некоторых - самых любимых - берет в руки гитару. Фото: РИА Новости

Знаменитого вокалиста удалось разыскать только в студии, где он и записывал 11 новых песен. Как всегда позитивный, доброжелательный, улыбчивый и отличный рассказчик, герр Клаус восседал на фоне огромного студийного пульта, который был по размеру не меньше лестничных коридоров в московских, да и нью-йоркских многоэтажках. Майне, последние годы большую часть времени живущий в США, "пришел" на видеоинтервью в своей любимой кепке, количество углов в которой, кажется, невозможно и сосчитать. И в стильном кожаном наряде, к которому мы так привыкли на концертах Scorpions. Скоро мы с ними снова встретимся, пообещал Майне. И подробно рассказал, как группа провела эти два года ради возвращения на сцену и этого нового диска - Rock Believer.

Фото: предоставлено Тони Мартином
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Спасибо, что Scorpions возвращаются. Как и прежде после каникул вновь со свежими хитами и звучанием, как это было и с альбомами Humanity. Hour I, и Sting in the Tail, так и теперь… Именно так вы и задумывали или планы из-за COVID-19 пришлось поменять?

Клаус Майне: О, альбом Sting in the Tail (видит его в руках обозревателя "РГ". - Ред.)?! Как давно это было, почти 10 лет назад. С тех пор многое поменялось. Конечно, до ковида замыслы у нас были другие - готовился мировой тур, но случилась эта напасть, и многие залы, стадионы, да и границы оказались закрытыми. И мы решили записать в пору карантина новый альбом, раз уж выступать не удается. Да, улицы городов пустели, люди перестали ходить даже друг к другу в гости, было невесело, но мы постарались не унывать и использовать это трудное время для работы.

Впервые мы могли никуда не спешить целых два года и вновь собрались в студии у Рудольфа Шенкера (гитарист и второй бессменный участник группы, построивший студию в родном Ганновере, - прим. ред.). При этом я в основном находился в США, как и барабанщик Микки, а басист Павел Мончивода - дома в Польше. Все стальные - у Рудольфа. И это было удивительное время: мы сочиняли песни, говорили о жизни, размышляли, что будет завтра, а параллельно записывали наш 19-й студийный альбом. Думаю, он - лучший у Scorpions за последние годы. Ведь Rock Believer - это тот тяжелый рок, за который нас и любят с 70-80-х, а к тому же еще и позитивный, открытый нараспашку, предельно искренний и душевный.

Есть ли на альбоме какое-то послание: песни, которые нам особенно важно услышать в нынешнюю "ковидную" пору?

Клаус Майне: Специально мы об этом не думали. Но знаем, что когда людям трудно, то им особенно нужны хорошие песни. И знаете, мы убеждены, что ситуация скоро улучшится, а пока надо быть стойкими, немного поберечься и поберечь других - помочь не отчаяться и выдержать сложные времена. Надеюсь, что это настроение есть и в наших песнях, потому что они у нас - от сердца (прикладывает руку к груди).

Вы снова поете высоко, размашисто, достаете магические обертоны и впечатляете длинными нотами, в которых столько пыла, страсти, огня, а порой и предельно искренней нежности. Как вам удается поддерживать такую отличную вокальную форму, ведь на сцене вы дебютировали еще в середине 60-х?

Клаус Майне: Если вы про фитнес, то я занимаюсь им вполне умеренно, хотя да, стараюсь особо не нарушать режим (улыбается) и тренировать голос. Запись альбома стала отличным для этого поводом. А что касается спорта, то я стараюсь теперь быть сдержанным. Да, было время, играл в теннис, делал какие-то успехи (в одном из интервью Майне рассказывал обозревателю "РГ", что не прочь стать теннисным тренером, если окончательно уйдет из музыки). Но на корте случается много травм - летят колени, не выдерживают мышцы, случаются вывихи, растяжения… А мне нельзя рисковать ради сцены, где приходится много двигаться и наматывать сотни метров… Поэтому теперь я - только болельщик.

Судя по первым синглам Peacemaker и Rock Believer, новый альбом - это снова атакующие гитары, креативные лихие мелодии и специй из электроники и студийных эффектов?

Клаус Майне: Нет, никакой электроники у нас нет: только две гитары (показывает рукой, как резко и быстро держать ритм), бас и барабаны. Но для музыки нам этого вполне достаточно.

Но все ждут от Scorpions все-таки красивых и мелодичных баллад. Так уж сложились музыкальные тренды - хит-парады покоряют в первую очередь красивые медляки… Расстраивает ли это вас? И что вы сами любите больше: баллады или свой новый жесткий мелодичный рок?

Фото: Instagram.com/andrey_kiryakov_balalayka/
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Клаус Майне: Мне нравится и то, и другое. В Rock Believer, конечно, есть и баллады. Знаю, что в России любят красивые и романтичные напевные песни. Ваши зрители им замечательно подпевают, умеют это делать, будто репетировали это дома (улыбается). Помню, как Wind of Change с нами пели тысячи русских фанатов, многие рисовали сердечки на листках бумаги и поднимали их над головой, другие несли на сцену цветы, памятные сувениры с символикой их городов, много чего - всего не упомнишь. Но такой прием очень окрыляет. После него хочется снова писать только самые лучшие песни. И петь вместе с вами. Знаю, что если тебе подпевают, то это верная примета, что песня удалась!

Тогда расскажите, когда вновь приедете в Россию?

Клаус Майне: Планировали в сентябре-октябре, как раз с нашим новым альбомом (его релиз назначен на 25 февраля). Но не все зависит только от нас, к сожалению. Ведь еще существуют карантинные ограничения в разных странах, и когда можно будет приехать, пока непонятно. Это станут решать уже юристы, адвокаты, медики. Мы-то сами готовы почти хоть завтра.

Что ж, будем ждать вас, уже с новым альбомом.

Клаус Майне: Спасибо! (говорит уже по-русски).

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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