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10.02.2022 17:54
Рубрика: Общество

Сенатор Клишас сдал положительный тест на COVID-19

Текст: Галина Мисливская

Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас получил положительный тест на коронавирус, чувствует себя хорошо и работает в удаленном режиме. "Тест на корону положительный, никаких симптомов заболевания нет", - сообщил парламентарий РИА Новости.

Фото: Hannah McKay/Pool via AP
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Завтра в Совете Федерации пройдет пленарное заседание, Клишас его пропустит. "Буду отсутствовать на заседании СФ, нахожусь на связи, на даче в Подмосковье", - сказал он агентству.

Отметим, что завтра комитет СФ по конституционному законодательству доложит палате итоги обсуждения кандидатов на прокурорские должности. В повестке пленарного заседания Андрей Клишас числится докладчиком по этому вопросу, однако окончательная редакция повестки будет известна утром в пятницу.

Общество Здоровье Законодательная власть Совет Федерации Пандемия коронавируса COVID-19

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