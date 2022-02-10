Сенатор Клишас сдал положительный тест на COVID-19

Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас получил положительный тест на коронавирус, чувствует себя хорошо и работает в удаленном режиме. "Тест на корону положительный, никаких симптомов заболевания нет", - сообщил парламентарий РИА Новости.

Завтра в Совете Федерации пройдет пленарное заседание, Клишас его пропустит. "Буду отсутствовать на заседании СФ, нахожусь на связи, на даче в Подмосковье", - сказал он агентству.

Отметим, что завтра комитет СФ по конституционному законодательству доложит палате итоги обсуждения кандидатов на прокурорские должности. В повестке пленарного заседания Андрей Клишас числится докладчиком по этому вопросу, однако окончательная редакция повестки будет известна утром в пятницу.