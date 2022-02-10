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10.02.2022 23:20
Рубрика: Экономика

Сервис для тезок должников позволяет за два дня "отписаться" от чужого долга

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8679)
Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в ближайшее время проблема так называемых "двойников" (полных тезок должников) должна быть законодательно решена. Собственно, она уже решена. Осталось только дождаться вступления в силу соответствующего закона.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как напомнили в ведомстве, с 1 июля этого года вступают в силу нормы, призванные решить проблему ошибочной идентификации граждан как должников по исполнительным производствам.

Фото: iStock
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"Во всех документах, поступающих на принудительное исполнение в Федеральную службу судебных приставов, будут указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, СНИЛС, ИНН должника", - пояснили в ведомстве.

В случае отсутствия идентификаторов документ будет возвращаться судебными приставами без исполнения. Мол, непонятно, о ком речь, просим уточнить. "Указанный порядок позволит исключить появление двойников-должников", - полагают в ведомстве.

С 1 июля вступил в силу закон,призванный окончательно решить проблему "двойников":в исполнительных листах будут указываться СНИЛС или ИНН

А пока, напоминают приставы, граждане, не являющиеся должниками, могут оперативно решить свой вопрос с помощью официального сайта ФССП. Там создан специальный сервис для, так сказать, тезок по несчастью.

"Физическим лицам необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе "Интернет-приемная", выбрав тему "Я двойник!", - рассказывают в службе судебных приставов. - На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится два дня. После получения от гражданина документов (копии паспорта, СНИЛС, ИНН), подтверждающих его ошибочную идентификацию, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения".

Если деньги уже списаны, пристав примет меры к их возврату.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст ФССП Полномочия судебных приставов Законопроекты и комментарии

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