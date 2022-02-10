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10.02.2022 19:53
Рубрика: Экономика

Срок выдачи потребкредитов может быть ограничен пятью годами

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8679)
Срок выдачи необеспеченных потребительских кредитов впервые может быть ограничен законодательно - максимальным временным отрезком для таких ссуд могут стать пять лет. Сейчас деньги без обеспечения больше чем на пять лет банки выдают примерно в трети случаев. Не исключено, впрочем, что полного запрета в итоге все же не состоится, а Банк России будет регулировать выдачу долгих потребкредитов с помощью собственных инструментов, допускают аналитики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законодательных ограничений по срокам потребкредита не существует. Норма по пятилетнему ограничению содержится во внесенном ранее в Госдуму вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым и главой Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым законопроекте. Он еще не рассматривался в первом чтении, но это может произойти в начале весны. Ограничение обосновывается в пояснительной записке купированием рисков чрезмерной закредитованности населения и снижением долговой нагрузки. Обычно до 2018 года необеспеченные потребкредиты выдавались на срок до года, реже - до трех лет.

Фото: iStock
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Но с резкой активизацией банковской розницы в 2018-2019 годах и в ожидании новых регуляторных ограничений в этом сегменте многие банки стали предлагать потребкредиты на срок до 5-7 лет, говорит директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин. По материалам Банка России, доля необеспеченных кредитов свыше пяти лет достигла 29% в объеме выдачи за II квартал 2021 года.

В конце 2021 года Банк России сообщил о проекте макропруденциальных лимитов (МПЛ), который представляет собой довольно существенное ограничение, нарушение которого повлечет за собой дополнительное внимание регулятора и вычет из капитала банка. Доля кредитов на срок более четырех лет не должна будет превышать 50%, а на срок более пяти лет - 20-25% от общих выдач. Но окончательные параметры и срок введения этой нормы еще не определены, вероятное внедрение - не ранее чем с III квартала 2022 года. Если бы МПЛ на срок кредита действовал во II квартале 2021 года, то за пределами лимита оказалось бы 13% объема выданных кредитов, отмечает Уклеин.

"Законопроект, вероятно, разрабатывался параллельно, что не исключает возможного смягчения формулировок в нем. Поэтому, скорее всего, регулирование будет осуществляться посредством установления лимитов в отношении определенных кредитов, а не путем полного запрета потребкредитов срочностью свыше пяти лет", - считает аналитик. По его словам, срочность банковских ссуд хоть и оказывает влияние на показатели закредитованности населения, но все же уступает по степени макропруденциального риска кредитам с высокими значениями полной стоимости кредита (ПСК) и показателя долговой нагрузки (ПДН).

Многие банки стали выдавать потребительские кредиты сроком и до семи лет

Выдача такого же по условиям потребкредита, что и на пять лет, но на меньший срок, приведет к увеличению нагрузки на капитал банков за счет повышенных надбавок по кредитам с высоким ПДН. В результате банк либо откажет в выдаче кредита, либо выдаст кредит меньшего размера, говорит замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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