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10.02.2022 10:14
Рубрика: Происшествия

Судебные приставы завели на Telegram дело о взыскании 9 млн рублей

Текст: Владислав Куликов

Служба судебных приставов завела два новых исполнительных производства о взыскании с мессенджера Telegram 9 миллионов рублей в качестве штрафов за отказ удалить запрещенный в РФ контент.

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В банке данных Федеральной службы судебных приставов появилась информация, что два исполнительных производства на 6 миллионов и 3 миллиона рублей заведены на основании решения Таганского суда Москвы.

Как напоминает "Интерфакс", недавно сообщалось, что Telegram полностью погасил задолженности по штрафам на общую сумму 26 миллионов рублей. В целом в России регулярно привлекаются к ответственности за неудаление запрещенного контента крупнейшие интернет-сервисы - Telegram, Google, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, Mail.ru. По подсчетам агентства, общая сумма назначенных судами штрафов с начала этого года превышает 200 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд

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